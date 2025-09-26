Fórmula 1: cuándo se corre la próxima carrera y qué piloto reapareció en pista

Luego de la exigente prueba que significó Bakú, en Azerbaiyán, la Fórmula 1 se prepara para la segunda carrera consecutiva en un circuito callejero.

La máxima categoría del automovilismo mundial continuará el próximo domingo 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba en el calendario 2025.

Se llevará a cabo en el trazado callejero de Marina Bay, que tiene 5,063 kilómetros de extensión.

Allí las actividades comenzarán como es habitual el viernes con las pruebas libres, actividades que continuarán durante el sábado y hasta llegar al día de la carrera, cuya largada está prevista para las 9 (hora de nuestro país).

Otra oportunidad para Franco Colapinto, quien el año pasado cumplió un buen papel tanto en la clasificación como en la carrera, aunque en aquella ocasión al mando del Williams.

Justamente hace casi un año, el piloto bonaerense logró entonces un buen desempeño en la clasificación (9º), tuvo una largada positiva en la carrera en la que pudo adelantar tres posiciones pero finalmente cayó al 11º puesto. En la que fue su tercera carrera como piloto de Fórmula 1.

Grosjean dialoga con Frédéric Vasseur (director de Ferrari) en Mugello.

Volvió Grosjean

Luego del Gran Premio de Azerbaiyán la escudería Haas le abrió las puertas al piloto Romain Grosjean, quien volvió a subirse a un monoplaza cinco años después del impactante accidente sufrido en Baréin.

Probó esta semana en el circuito de Mugelo, Italia, luciendo un casco especialmente confeccionado con motivo de este retorno a la actividad.

El francés se unió a Haas en 2016 y sumó 104 puntos durante sus cinco temporadas con la escudería estadounidense. Aunque ya estaba previsto su alejamiento al final de 2020, el piloto franco-suizo sufrió un espeluznante accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Sakhir, en el que su coche atravesó una gardrail y se incendió casi instantáneamente por la rotura de una línea de combustible.

Los restos del Hass que conducía el piloto francés, exhibidos en el museo de la F1.

Gracias al halo de protección del monoplaza, Grosjean logró salir de la unidad tras 28,8 segundos y escapar con vida, aunque sufriendo quemaduras en manos y piernas. Fue reemplazado por el piloto reserva Pietro Fittipaldi en las dos últimas carreras de la temporada mientras se recuperaba de sus lesiones.

Grosjean tenía previsto volver a subirse a un F1 en 2021 con una prueba en el Circuito Paul Ricard al volante de un Mercedes, pero las restricciones por COVID obligaron a cancelar el plan.

Luego volvió a competir pero en IndyCar.