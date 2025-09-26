El futbolista que más veces jugó con Lionel Messi anunció su retiro a fin de año

El mediocampista español Sergio Busquets, futbolista que más veces jugó junto a Lionel Messi, anunció el final de su carrera profesional cuando concluya la actual temporada con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, aseguró el español, de 37 años, en un video que difundió en sus redes sociales.

Busquets acumula al día de hoy un total de 829 partidos entre el Barcelona, el Inter de Miami y la selección de España, con la que fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y ganador de la Eurocopa 2012.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, aseguró el catalán.

El mediocampista se retira con el orgullo de haber sido quien más partidos jugó con la leyenda argentina, con quien compartió La Masía del Barcelona.

Heredero de los rasgos identitarios del barcelonismo, Busquets llegó al primer equipo blaugrana en la temporada 2008-09, con 20 años, de la mano del entonces entrenador Josep Guardiola.

Fue pieza clave del mejor Barcelona de la historia junto a Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, entre otros. En su vitrina personal se alojan 3 Champions League, 9 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, además de otros títulos.

Con 640 partidos, Busquets es el jugador que más veces compartió la cancha con Messi, muy por encima de sus seguidores en ese rubro: Gerard Piqué (506), Andrés Iniesta (489) y Javier Mascherano (414), su actual DT en el Inter Miami.

“El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje”, resumió.