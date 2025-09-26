Luego del viento, llegó la lluvia: alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias para este viernes por la noche en Bahía Blanca y la región.

Las precipitaciones se iniciaron pasado el mediodí y se espera cobren mayor intensidad en las próximas horas.

Según indicó "el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

Además de Bahía Blanca, la advertencia es para Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y gran parte del oeste bonaerense, extendiéndose hacia La Pampa y Río Negro.

Recomendaciones del SMN

• Evitá actividades al aire libre.

• No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

• Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

• Mantenete informado por las autoridades.

• Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El servicio de Satelmet, por su parte, pronostica para este viernes una jornada con una temperatura máxima de 20º C.

Durante el día el tiempo será fresco y nuboso, con viento regular desde el sector norte y buena visibilidad.

Por la tarde, se presentará templado, tornándose inestable con precipitaciones y tormentas dispersas. El viento soplará moderado en disminución a leve desde el sector norte, el índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será nubosa con precipitaciones y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 12º C.