La ciudad.

Diez aprehendidos arrojó el operativo de saturación policial en 20 barrios

Más de 120 efectivos de distintas fuerzas realizaron, entre la tarde y la noche de ayer, el amplio control que fue supervisado por el intendente Federico Susbielles.

Un total de 10 aprehendidos, entre ellos quienes tendrían relación con el robo de un auto, y casi 400 personas y 200 vehículos identificados fue el saldo principal de un megaoperativo de saturación en 20 barrios de Bahía.

El procedimiento, que se dio entre las 17 y las 20 del jueves, contó con la intervención de 120 efectivos de todas las unidades y se dio especialmente en los puntos de mayor conflictividad según el mapa del delito.

La apertura del operativo se dio en el Parque Noroeste y contó con la presencia del intendente Federico Susbielles, junto con el subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Seguridad, Federico Montero y el secretario municipal de Seguridad, Martin Pacheco, además de las autoridades de la fuerza provincial.

Por el caso del Fiat Uno sustraído fueron arrestados Marcos Sáenz Valiente (37) y Griselda Aguilera (33), acusados en principio de ser los autores del robo, a quienes interceptaron en Brickman al 2.600 y Pablo González (21), Jorge San Martín Araujo (24) y Alexis González (22), aprehendidos por encubrimiento mientras desarmaban el vehículo en Belisario Roldán al 2.600. 

En otro orden, arrestaron a Santiago Suárez (43) -por lesiones-, Joaquín Rajoy (22) -infracción a la ley de drogas-, Emanuel Guerrero -drogas-, Kevin Giuliano (29) -desobediencia- y un hombre de 40 años que tenía pedido de paradero activo.

La identificación incluyó a 390 personas y 198 vehículos, según se informó oficialmente.

 

