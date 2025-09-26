Bahía Blanca será sede de la Asamblea Nacional de la Asociación Guías Argentinas

El encuentro se desarrollará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Bahía Blanca recibirá este fin de semana a más de 230 voluntarias de distintos puntos del país en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Guías Argentinas.

El encuentro se desarrollará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en la Escuela de Educación Secundaria N° 3, ubicada en Bravard 87, esquina Vieytes.

La Asociación Guías Argentinas, con más de siete décadas de trayectoria en el país y miembro de la Asociación Mundial de Guías Scouts, trabaja en el desarrollo integral de niñas, jóvenes y mujeres, promoviendo su participación como ciudadanas responsables y comprometidas.

Durante las dos jornadas, representantes provenientes de Salta, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y diversas localidades bonaerenses compartirán experiencias y proyectos, además de debatir y definir líneas de acción para el futuro de la institución.

El encuentro contará con la presencia de la presidenta de la Asociación Mundial de Guías Scouts y de la presidenta de la Región del Hemisferio Occidental, lo que otorga un carácter internacional y jerarquiza la convocatoria.

La realización de la Asamblea en Bahía Blanca coincide con el reciente reconocimiento de interés municipal otorgado a la Asociación y marca un hecho significativo: han transcurrido 20 años desde la última vez que la ciudad fue sede de un evento nacional de esta magnitud.