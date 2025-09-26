Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

Detienen a un hombre por posesión de drogas y resistencia a la autoridad en Barrio Thompson

El delincuente presenta antecedentes y al momento de su detención tenía en su poder estupefacientes.

Foto Archivo LNP

Esta madrugada el Comando de Patrullas detuvo en el barrio Thompson a un hombre que estaba llevando una moto a pie, cuando fue demorado, se resistió e intentó huir. Una vez identificado, se reconoció con antecedentes en un caso de violencia con armas de fuego en el año 2016. Además portaba cocaína y marihuana.

El detenido iba circulando por la vía pública llevando una moto Honda Titán 150 CG a pie, cuando fue advertido por el personal policial e intentó escapar. Los uniformados pudieron aprehenderlo en Picciolli al 600  y fue identificado como Pedro Alejandro Moyano de 32 años de edad, que al momento de su requisa, se constató que tenía en su posesión 28.4 gramos de cocaína y 1.5 gramos de marihuana, además de portar antecedentes por un enfrentamiento armado en el mismo barrio.

Intervienen la UFIJ Nº 15 y la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. 

