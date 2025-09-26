Corte de suministro eléctrico para este viernes 26 de septiembre

Los clientes recibirán la notificación de los trabajos (Foto Archivo LNP)

Este viernes 26 de septiembre EDES realizará tareas en el marco de su plan de obra y mantenimiento para el mejor funcionamiento del servicio eléctrico en la ciudad de Bahìa Blanca, por lo que interrumpirá la provisión energética en algunos sectores por la mañana y hasta horas del mediodía.

– de 9:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Italia, Av. Colon, Fitz Roy, Chile.

– de 8:30 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Cacique Venancio, Haití, Lainez, Necochea.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.