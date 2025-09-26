Corte de suministro eléctrico para este viernes 26 de septiembre
EDES informa que realizarà tareas en distintos puntos de la ciudad y se verá afectado el servicio momentáneamente.
Este viernes 26 de septiembre EDES realizará tareas en el marco de su plan de obra y mantenimiento para el mejor funcionamiento del servicio eléctrico en la ciudad de Bahìa Blanca, por lo que interrumpirá la provisión energética en algunos sectores por la mañana y hasta horas del mediodía.
– de 9:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Italia, Av. Colon, Fitz Roy, Chile.
– de 8:30 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Cacique Venancio, Haití, Lainez, Necochea.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.