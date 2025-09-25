El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 26 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.
Durante el día el tiempo será fresco y nuboso, con viento regular desde el sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo se presentará templado y nuboso, tornándose inestable con precipitaciones y tormentas dispersas. El viento soplará moderado en disminución a leve desde el sector norte, el índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será nubosa con precipitaciones y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 12 grados.