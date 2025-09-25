El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Durante el día el tiempo será fresco y nuboso, con viento regular desde el sector norte y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará templado y nuboso, tornándose inestable con precipitaciones y tormentas dispersas. El viento soplará moderado en disminución a leve desde el sector norte, el índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será nubosa con precipitaciones y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 12 grados.



