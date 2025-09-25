Estudiantes ganó el partido, pero Rossi fue el héroe en los penales y Flamengo jugará ante Racing

Estudiantes de La Plata quedó eliminado esta noche ante Flamengo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores de Amércia.

El Pincha se impuso en los 90 minutos por 1 a 0 e igualó la serie, pero luego cayó por penales tras una gran actuación del exarquero de Boca Agustín Rossi.

El elenco argentino ganó en el tiempo regular por el gol de Gastón Benedetti a los 47 minutos e igualó la llave tras el 2 a 1 en el Maracaná.

Luego, en la tanda de penales, la visita se impuso por 4 a 2 con dos disparos atajados por Rossi, quien le contuvo los envíos al propio Benedetti y al capitán Santiago Ascacibar.

Los que anotaron para el dueño de casa fueron José Sosa y Edwin Cetré.

Mientras que los brasileños tuvieron 100% de efectividad, con tantos de Jorginho, Leo Pereira, Jorge Carrascal y Luiz Araújo.

De esta manera, Flamengo jugará la semifinal ante Racing (el martes eliminó a Vélez), arrancando la serie en Brasil y definiéndose en Avellaneda.

El otro cruce lo animarán Palmeiras (dejó en el camino a River) y Liga de Quito, terminando la llave en San Pablo.

La final se disputará en Lima el 29 de noviembre y a partido único.