Con presencia argentina, un mítico estadio de fútbol albergará, por primera vez, a un inesperado deporte

El emblemático estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid de España, será por primera vez la sede de un partido de la National Football League (NFL) de fútbol americano, cuando este domingo albergue el encuentro entre los Miami Dolphins y Washington Commanders.

La casa del máximo ganador de UEFA Champions League ya está preparada para este evento y el viernes concluyeron los trabajos tanto dentro del campo de juego como en las tribunas y sectores aledaños.

El campo de juego debió adaptarse al largo de 120 yardas (109,72 metros), con las 100 de juego y el final de la zona de anotación, un ancho de 53,33 yardas (48,76 metros). Se quitaron los arcos de fútbol y se instalaron los palos altos y, en los laterales, se colocaron los bancos móviles, además de sectores específicos para zonas de entrenamiento.

Será la primera vez que España albergue un partido del deporte estadounidense y contará con la presencia de un argentino: el artista Bizarrap.

El productor musical dará un show junto al cantante puertorriqueño Daddy Yankee, una semana después de que hayan sacado su último trabajo, la "BZRP Music Sessions #0/66", que es furor mundial con casi 40 millones de reproducciones en YouTube.

