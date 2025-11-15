Giovanni Moreno reveló detalles de la pelea en el vestuario de Racing en 2012
El colombiano contó como fue la batalla en donde Teo Gutierréz sacó un arma luego de la derrota en un clásico ante Independiente.
Giovanni Moreno rompió el silencio y contó lo sucedido en la recordada pelea en el vestuario de Racing en 2012 donde Teófilo Gutiérrez sacó un arma.
La batalla se dio en el vestuario tras el 4 a 1 de Independiente sobre la Academia, el 14 de abril de 2012 en el estadio Libertadores de América. Aquella jornada marcó un antes y un después en el plantel, especialmente para los colombianos.
“El Chino lo retó a ir a pelear a las duchas”, recordó Moreno, en diálogo con ESPN. Sin embargo, Gutiérrez no se levantó de su asiento y respondió con una frase que desató la ira del arquero: “A vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”.
A partir de esa provocación, el caos se desató: “Ahí empezó el Chino (Saja) a pegarle y Teo solo se tapaba. Ahí es donde yo me paro a tirarle una patada (a Saja) (...) yo mando la patada y paso de largo. Cuando paso de largo, el Chino me ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mi. Ahí se vienen todos".
“Estábamos en una esquina del camerino y el Chino me tira un puño que me corta la oreja y otro en la ceja”, contó Moreno.
Mientras más integrantes del plantel se sumaban a la pelea los colombianos intentaban defenderse como podían: “Se vinieron todos a pegarnos, y éramos Teo y yo en una esquina mandando puño y pata. No veíamos nada”.
Pero lo más impactante fue el momento en que apareció un arma: “Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él, él saca la pistola y dice ‘ahora sí, vénganse pues de a uno’. Eso no quedó nadie, todos salieron corriendo o debajo de las mesas".
Su testimonio volvió a poner en el ojo público una conocida pelea que se dio en el año 2012. (NA).