Giovanni Moreno reveló detalles de la pelea en el vestuario de Racing en 2012. Foto: NA.

Giovanni Moreno rompió el silencio y contó lo sucedido en la recordada pelea en el vestuario de Racing en 2012 donde Teófilo Gutiérrez sacó un arma.

La batalla se dio en el vestuario tras el 4 a 1 de Independiente sobre la Academia, el 14 de abril de 2012 en el estadio Libertadores de América. Aquella jornada marcó un antes y un después en el plantel, especialmente para los colombianos.

“El Chino lo retó a ir a pelear a las duchas”, recordó Moreno, en diálogo con ESPN. Sin embargo, Gutiérrez no se levantó de su asiento y respondió con una frase que desató la ira del arquero: “A vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”.

A partir de esa provocación, el caos se desató: “Ahí empezó el Chino (Saja) a pegarle y Teo solo se tapaba. Ahí es donde yo me paro a tirarle una patada (a Saja) (...) yo mando la patada y paso de largo. Cuando paso de largo, el Chino me ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mi. Ahí se vienen todos".

“Estábamos en una esquina del camerino y el Chino me tira un puño que me corta la oreja y otro en la ceja”, contó Moreno.

Mientras más integrantes del plantel se sumaban a la pelea los colombianos intentaban defenderse como podían: “Se vinieron todos a pegarnos, y éramos Teo y yo en una esquina mandando puño y pata. No veíamos nada”.

Pero lo más impactante fue el momento en que apareció un arma: “Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él, él saca la pistola y dice ‘ahora sí, vénganse pues de a uno’. Eso no quedó nadie, todos salieron corriendo o debajo de las mesas".

Su testimonio volvió a poner en el ojo público una conocida pelea que se dio en el año 2012. (NA).