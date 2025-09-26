Monte Hermoso: detienen a dos hombres con una moto robada, drogas y un arma réplica

Dos hombres fueron aprehendidos en la madrugada en Monte Hermoso acusados de desobediencia, robo agravado y encubrimiento, luego de intentar escapar en una moto que contaba con pedido de secuestro activo. El procedimiento fue realizado por personal de la Jefatura Comunal con intervención de la UFIJ Nº 15 de Bahía Blanca.

Los detenidos fueron identificados como Alexis Flores de 27 años de edad y Walter Ardiles de 24. Ambos iban circulando por Av Bahía Blanca al 500 cuando desoyeron la voz de alto del personal policial e iniciaron la fuga para ser capturados en calle Corrientes al 200, allí, se le secuestró una mochila que contenía 500 gramos de marihuana, una pistola réplica y el motovehículo tenía pedido activo de secuestro.

Minutos más tarde, se presentó en la dependencia policial una persona quien declaró que, en el día previo, habían ingresado en su domicilio donde sustrajeron los elementos secuestrados a los delincuentes. Cabe destacar que el denunciante tiene permiso del Reprocann. para el cultivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Intervienen la UFIJ Nº15 y la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.