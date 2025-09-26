Con Racing como único equipo argentino: cómo y cuándo se juegan las semifinales de la Libertadores

Con Racing como único representante argentino, quedaron armadas ayer las llaves de semifinales de la Copa Libertadores de América 2025.

El equipo de Avellaneda se medirá ante Flamengo, que anoche dejó en el camino a Estudiantes de La Plata, al superarlo por penales.

La llave por un lugar en la final comenzará en Maracaná, la semana del 22 de octubre, y se definirá en el Cilindro una semana después.

Mientras que la otra llave la animarán Palmeiras y Liga de Quito, que ayer eliminó a San Pablo.

Este cruce comenzará en la altura de Ecuador y se definirá en tierras brasileñas.

Los dos equipos que logren avanzar en ambos cruces se medirán en una final única, que se disputará el 29 de noviembre en Lima.