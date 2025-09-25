Otro semifinalista: Liga de Quito le ganó a San Pablo en Brasil y avanzó de fase

Liga de Quito derrotó esta noche al San Pablo dirigido por Hernán Crespo y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025.

El equipo ecuatoriano se impuso en el estadio Morumbí por 1 a 0 y ganó la llave por 3 a 0, luego del 2 a 0 conseguido en casa.

El gol del encuentro en tierras brasileñas lo anotó Jeison Medina, a los 41 minutos.

De esta manera, Liga se medirá ante Palmeiras (ayer eliminó a River) por un lugar en la gran final que se jugará en Lima el 29 de noviembre.

La llave comenzará en la altura de Quito y se definirá en San Pablo.