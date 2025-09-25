Cuatro detenidos, entre ellos un menor, por fraccionar y vender droga en barrio Noroeste

Un operativo policial llevado a cabo hoy por personal de la comisaría Cuarta y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) culminó con la detención de cuatro personas, incluido un menor de edad, y el secuestro de drogas y elementos de fraccionamiento.

Ocurrió en una vivienda de calle Roca al 1800, presuntamente utilizada como punto de venta de estupefacientes.

La investigación, a cargo de la comisaría Cuarta, se había iniciado a principios del mes de septiembre a raíz de información sobre un posible sitio de venta de drogas.

Con la información recabada, el Juzgado de Garantías N° 3 dispuso la orden de allanamiento para el domicilio señalado.

Al momento de la irrupción policial en la propiedad, los implicados intentaron darse a la fuga.

Julio Hueche (42), Leonel Hueche (18), Cristian Ojeda (29) y un joven de 16 años (cuyos datos filiatorios se resguardan por cuestiones legales) corrieron e ingresaron sin autorización a viviendas lindantes, a la vez que ofrecieron resistencia al arresto. Finalmente, fueron aprehendidos por los efectivos.

Tras el registro del lugar, la policía logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa. Se incautaron 6,7 gramos de marihuana, y siete "bochas" de cocaína con un peso total de 3,9 gramos. Además, se encontró un billete con vestigios y una cantidad adicional de cocaína que sumó 1,2 gramos.

También fueron secuestrados seis teléfonos celulares, dos balanzas digitales, distintos nylons con recortes circulares, y elementos de fraccionamiento y estiramiento de estupefacientes.