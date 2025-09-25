La pobreza bajó a 31,6% y afectó a cerca de 15 millones de argentinos

La pobreza llegó al 31,6% en el primer semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Afecta al 45,4% de los niños de 0 a 14 años en nuestro país.

De esta manera, el nivel de pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales con respecto a los últimos seis meses de 2024 y afectó a cerca de 15 millones de personas.

Asimismo, el informe oficial reveló que el nivel de indigencia alcanzó el 6,9% e impactó sobre 3,2 millones de personas.

A comienzos del gobierno de Javier Milei, la pobreza había sido de 52,9% y había alcanzado a casi 25 millones de ciudadanos en el primer semestre de 2024.

El informe también destacó que la mejora en los indicadores estuvo vinculada a un incremento de los ingresos durante el período: en promedio, el ingreso total familiar aumentó 26,3%, mientras que el costo de las canastas básicas creció en torno al 13%.

No obstante, la brecha de pobreza –es decir, la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la canasta básica total– se mantuvo elevada: alcanzó el 37%.

En números, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $671.492, contra una canasta básica que en el mismo período se ubicó en $1.065.691.

Por grupos etarios, el 45,4% de los niños de 0 a 14 años vive en hogares pobres, mientras que entre los jóvenes de 15 a 29 años la incidencia de la pobreza fue del 37%. En la franja de 30 a 64 años, el porcentaje fue del 27,7%, y en los mayores de 65 años descendió al 10,8%.

A nivel regional, el Noreste (NEA) registró la incidencia más alta de pobreza, con un 39%, seguido por Cuyo con 33,8% y el Noroeste (NOA). En cambio, las menores tasas se observaron en la Patagonia (27%) y en la región Pampeana (30,5%).