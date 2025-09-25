Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de $1.357,74 para la venta y de $1.308,97 para la compra, registrando una baja de 0,93% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue marcó $1.420 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.405 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.748,50, el MEP cotizó a $1.381, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.382.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, subió a 956 puntos.