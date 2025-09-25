Se mantiene la doble alerta amarilla por vientos y lluvias para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la continuidad del alerta amarilla por vientos hasta la madrugada del viernes en Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense, y también el alerta amarillo por lluvias para la noche del viernes.

Según se indicó, hasta las 6 del viernes, la zona se verá afectada por vientos del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El área comprendida en el alerta abarca los municipios de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego. También se verá afectada toda la provincia de La Pampa y el este y centro de Río Negro.

Por ello, se recomienda evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, según el SMN, a partir de las 18 del viernes regirá un alerta amarillo por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

En este caso, el alerta comprende a todo el Sudoeste Bonaerense -salvo el norte de Coronel Dorrego- y buena parte de la provincia, además de todo el territorio de La Pampa y el centro y este de Río Negro.

Desde el ente se advirtió que la gente no saque la basura y retire objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, y estar atenta ante la posible caída de granizo.

