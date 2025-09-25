Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

15.5°

15.5°

15.5°
Liga Nacional.

Ferro, con Jano Martínez, tuvo un buen cierre y abrió la temporada con un triunfazo ante Platense

El bahiense fue titular y aportó 4 puntos en la victoria como visitante, por 87 a 82.

Jano Martínez la deposita en bandeja mientras lucha con la marca de Johnny Hugges. Foto: Liga Nacional

Ferro Carril Oeste, con el bahiense Jano Martínez, debutó con victoria en la temporada 2025-26 de la Liga Nacional, que se puso en marcha ayer.

El Verde consiguió un muy buen triunfo, al vencer a Platense como visitante, por 87 a 82, apoyado en un gran cuarto período.

El equipo de Caballito -que llegó a cuartos de final el torneo pasado- ajustó en defensa en el cierre, secando a su rival, que sólo anotó 9 puntos (contra 16) en el último chico.

Los parciales fueron de la siguiente manera: 25-22, 47-42 y 71-69.

Valentín Bettiga la protege ante Johnny Hugges.

El goleador de Ferro fue el pringlense y exjugador de Olimpo, Valentín Bettiga, quien sumó 16 puntos y, además, bajó 8 rebotes.

Mientras que Jano, que arrancó como titular, estuvo en cancha 11m47s y aportó 4 unidades (0-1 en triples, 2-3 en dobles), dio 2 asistencias y bajó un rebote.

El máximo anotador lo tuvo el Calamar, ya que Derrick Woods metió 21 puntos (1-1 en t3, 7-10 en t2 y 4-5 en tl).

La próxima presentación de Ferro será el domingo, cuando reciba a Peñarol de Mar del Plata en Héctor Etchart a partir de las 20.

