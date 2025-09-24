Se abrió la Liga y cumplieron los dos, Boca ganando y el debutante Racing (Ch) compitiendo

El bicampeón Boca se quedó con el partido que abrió la temporada 40 de la Liga Nacional, venciendo al debutante Racing (Chivilcoy), por 82 a 67.

Este encuentro significó el regreso del bahiense Lucas Faggiano a la competencia nacional, completando 20m07 en cancha, con 9 puntos (0-1 en triples, 3-4 en dobles y 3-3 en libres), más 2 asistencias, una tapa y 2 pérdidas.

El mejor jugador del xeneize fue Francisco Cáffaro, que terminó con 15 puntos y 11 recobres. También estuvo en una buena noche Sebastián Vega, autor de 13 puntos (1-2 en triples, 3-5 en dobles y 4-6 en libres), más 9 recobres.

Mientras que Agustín "Pipi" Barreiro, otro que se sumó esta temporada, terminó con 16 unidades (2-5 en triples, 4-6 en dobles y 2-3 en libres).

En la visita, que mostró personalidad y solidez como lo supo hacer en su recorrido en la Liga Argentina, quien mejor jugó fue Norberto Stucky, sumando 18 puntos (3-5 en triples, 4-6 en dobles y 1-2 en libres), más 5 rebotes y 3 recuperos.