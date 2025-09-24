Se abrió la Liga y cumplieron los dos, Boca ganando y el debutante Racing (Ch) compitiendo
El bahiense Lucas Faggiano jugó 20m07.
El bicampeón Boca se quedó con el partido que abrió la temporada 40 de la Liga Nacional, venciendo al debutante Racing (Chivilcoy), por 82 a 67.
Este encuentro significó el regreso del bahiense Lucas Faggiano a la competencia nacional, completando 20m07 en cancha, con 9 puntos (0-1 en triples, 3-4 en dobles y 3-3 en libres), más 2 asistencias, una tapa y 2 pérdidas.
El mejor jugador del xeneize fue Francisco Cáffaro, que terminó con 15 puntos y 11 recobres. También estuvo en una buena noche Sebastián Vega, autor de 13 puntos (1-2 en triples, 3-5 en dobles y 4-6 en libres), más 9 recobres.
Las estadísticas completas del partido
Mientras que Agustín "Pipi" Barreiro, otro que se sumó esta temporada, terminó con 16 unidades (2-5 en triples, 4-6 en dobles y 2-3 en libres).
En la visita, que mostró personalidad y solidez como lo supo hacer en su recorrido en la Liga Argentina, quien mejor jugó fue Norberto Stucky, sumando 18 puntos (3-5 en triples, 4-6 en dobles y 1-2 en libres), más 5 rebotes y 3 recuperos.