Gallardo, luego de la eliminación: "No me gustó lo que pasó en los cinco minutos finales"

Sensaciones post eliminación ante Palmeiras del técnico de River, Marcelo Gallardo, quien habló del rendimiento de su equipo y de las decisiones arbitrales.

"Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen partido en la primera mitad, nos empatan el partido. Tuvimos el partido, tuvimos ocasiones para ganarlo y no me gustó lo que paso en los 5 minutos finales. Desconcentraciones que se pagan caro y no me gustó nada", dijo el Muñeco.

Los reclamos de River al final del partido, según el DT, tuvieron un justificativo.

"Se reclamaba eso (no fue mano de Colidio), hubo un jugador tirado, el árbitro no supo manejar eso. Cobra algo que no se ve, estaba de espalda. Había un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y hay una mezcla de todo. No supo llevarlo y en esa confusión dimos una ventaja que no puede pasar", resaltó Gallardo.

La lesión de Portillo y el ingreso de Enzo Pérez, que fue suplente y también terminó con un corte en la pierna.

"Son decisiones tácticas que se entienden. En la ida, los segundos 45 minutos estuvimos bien. Decidí mantener a Juan (Portillo), hasta el golpe que sufrió estábamos bien. Enzo es un jugador de mucha representación, pero puede salir del equipo y volver a entrar. No es un problema eso", apuntó.