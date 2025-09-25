"Hijo de p...": Salas explotó contra el árbitro tras la eliminación de River ante Palmeiras

River perdió 3 a 1 ante Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y quedó eliminado del certamen. Una vez consumada la derrota, los futbolistas del Millonario increparon al árbitro del encuentro, Andrés Matonte, sintiéndose perjudicados por algunas decisiones del uruguayo.

Al grito de "hijo de p...", Maximiliano Salas debió ser separado por sus propios compañeros, miembros del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y hasta la Policía de San Pablo.

El arbitraje del oriental no fue bueno. Omitió algunas faltas claras, no amonestó cuando debía hacerlo y tampoco expulsó, por ejemplo, a Marcos Acuña luego de agredir a los suplentes de Palmeiras.

Ya calientes porque estaban quedando afuera, los jugadores de River explotaron por una acción que definió el juego y sentenció sus posibilidades de remontar la serie. A los 88 minutos, Matonte cobró una supuesta mano de Facundo Colidio que no pareció y que toda la visita reclamó enfáticamente. Murilo jugó rápido ese tiro libre y encontró sólo a Facundo Torres, quien se fue mano a mano con Franco Armani y fue tocado levemente por Acuña dentro del área.

El árbitro sancionó penal y echó al Huevo, que ya tenía amarilla por el altercado previamente mencionado. José Manuel López lo cambió por gol y sentenció la llave (luego anotaría otro más para decorar el marcador).

Una vez que pitó el final, los jugadores y el cuerpo técnico de River salieron disparados a increpar al árbitro por su desempeño. Mientras algunos insultaban y pedían explicaciones, otros como Marcelo Gallardo intentaban separar. Segundos más tarde llegó Maximiliano Salas, el más enajenado de todos, al grito de "hijo de puta" le trasladaba su impotencia al colegiado uruguayo.

Varios efectivos policiales rodearon a Matonte mientras, de fondo, los futbolistas del Millonario le seguían reclamando por las acciones polémicas. Con el correr de los segundos la situación se calmó y se fueron retirando lentamente.

Cuando las aguas se calmaron, Gallardo regresó a pedirle explicaciones por la mano de Colidio. "Condicionaste el partido al pedo por una jugada chiquitita", le dijo antes de enfilar hacia el vestuario. En la conferencia de prensa, también disparó contra Matonte.

"El árbitro sintió la presión y en el segundo tiempo cambió", sentenció disgustado con la actuación del árbitro. (Fuente: TYC).