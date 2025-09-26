Olimpo vuelve a Rafaela: el jugador que puede repetir, otro que está en Boca y el récord que se viene

Marco Borgnino se prepara para meter uno de los dos penales de aquella noche. Detrás, desde la izquirda, Bruno Díaz, Cattaneo, Martín, y Said Llmabay con la de Olimpo. Fotos:Archivo-La Nueva.

Casi siete años después, Olimpo visitará el domingo Atlético Rafaela, desde las 17.30 y con arbitraje de José Sandoval, por la revancha de los cuartos de final del Torneo Federal A.

Tras el 0 a 0 en el Roberto Carminatti, el aurinegro buscará el triunfo que lo meta en las semifinales en busca del primer ascenso.

Este encuentro marcará un récord para el historial del equipo bahiense, ya que será la 34ª vez que enfrente a la Crema, lo que lo transformará en el rival con el que más veces se midió en el plano profesional, superando a Cipolletti (33).

La última vez que se vieron las caras en el Monumental de Alberdi fue el 19 de octubre del 2018, por la séptima fecha del Torneo Nacional B.

En aquella ocasión, la victoria quedó para el dueño de casa, que se impuso por 2 a 0 con dos goles de penal de Marco Borgnino, tras un polémico arbitraje de Mariano González.

Teniendo en cuenta aquella última vez en la ciudad santafesina, hay un jugador que repetirá el domingo en Olimpo.

Se trata del capitán Martín Ferreyra, quien esa noche jugó como lateral por izquierda.

El equipo completo del elenco bahiense que era dirigido por Darío Bonjour fue con: Holgado; Lacunza, Cattaneo, Orozco, M. Ferreyra; Graciani, B. Díaz, Lefiñir, Llambay; E. Vidal y A. Rodríguez.

Mientras que como relevos sumaron minutos Katz, Argüello y Belleggia, luego expulsado.

Atlético, en tanto, era dirigido por Juan Manuel Llop y al repesar rápido la síntesis de aquel día sobresalen algunos apellidos que hoy juegan en el fútbol grande.

Entre los titulares de aquel día estaba Lucas Blondel, quien hoy forma parte del plantel de Boca Juniors (jugó en Reserva esta semana) y en el segundo tiempo ingresó Enzo Copetti, con paso en Racing y hoy en el Rosario Central de Ángel Di María y compañía.

También había un Albertengo, pero Mauro, hermano mayor de Lucas, el hoy capitán y emblema de Rafaela.

El 11 de la Crema aquella vez fue con Macagno; Blondel, Baroni, N. Zalazar, Ferrero; Nadruz, G. Ramírez, Montagna, Borgnino; A. Martino y M. Albertengo.

Luego, desde el banco, llegaron Copetti, Ortega y Quiroz.

*Los números

Olimpo y Rafaela se enfrentaron 33 veces, desde la primera vez el 25 de noviembre de 1989 (ganó Atlético 4 a 3) hasta el pasado domingo en Bahía (igualaron 0 a 0).

Hasta el momento, hubo 8 triunfos del aurinegro, 17 para la Crema y 8 empates.

En el Monumental, en tanto, el equipo bahiense sólo se impuso 2 veces, empataron en 3 oportunidades y el local ganó 10 cotejos.

Las victorias de Olimpo fueron el 9 de mayo de 1997 (1 a 0 con gol de Mario Álvarez) y el 28 de febrero de 2004 (2 a 0 con tantos de Oscar Mena -de penal- y Fernando Clementz).