El montehermoseño que fue campeón con Messi en el Inter Miami, pero decidió volver al fútbol argentino

El mercado de pases del fútbol argentino no se detiene ni siquiera en Navidad. En este caso, Racing ya tiene su primer refuerzo, que llega nada más ni nada menos que como campeón de la MLS. Se trata del montehermoseño Baltazar Rodríguez, que decidió volver a la Academia tras una temporada en el Inter Miami.

Más allá de que terminó siendo titular en el conjunto liderado por Lionel Messi y que hubo charlas entre ambos clubes para una posible transferencia, Baltazar Rodríguez volverá a ponerse la camiseta de Racing seducido por el proyecto de Gustavo Costas.

El joven volante de 24 años y con pasado en Liniers de nuestra ciudad dijo que está “mucho más maduro”, que “quiere revancha” y que está ilusionado con ser parte de un equipo que siempre es protagonista.

“Me siento bien porque yo también quiero una revancha en Racing y estoy contento de saber que me van a tener en cuenta. Desde el cuerpo técnico me dijeron que estaban muy contentos de cómo venía haciendo las cosas y que a ellos les gustaría que volviera para el 2026 porque me iban a tener en cuenta”, indicó.

“Con Gustavo (Costas) hablé cuando llegue a la argentina -está pasando las fiesta en Monte Hermoso, lugar donde nació- y los dos reconocimos que yo no había tenido muchos minutos en 2024 y que me había costado encontrar mi posición. Fue difícil. Esperamos que este año la pueda encontrar. Quiero demostrar quién soy realmente; sé que en 2024 no estuve a la altura ni al nivel que puedo llegar a tener"“. afirmó.

En cuanto a jugar con Lionel Messi, Baltazar dijo que jugar al lado del mejor del mundo lo hizo madurar, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el mental.

“Me enseñó y también me cagó a pedos para que entienda el juego, je. Me enseñó el cuándo sí y cuándo no. Yo jugaba siempre al mismo ritmo y él me dijo que debía estar tranquilo, que mi diferencia estaba en la potencia. Lo fui trabajando y aprendí a sacar ventaja con eso. También le preguntaba mucho sobre mi posición", indicó sobre su relación con el capitán de la Selección argentina.

Por último, Rodríguez se ilusiona con una nueva temporada en Racing a al que considera como “uno de los equipos más respetados del fútbol argentino.

“Se van a encontrar con otro jugador, más maduro, que confíen en que voy a tratar de hacer las cosas mejor que el de 2023. Voy con muchas ganas y actitud. Vamos a dar lo mejor para tener un gran 2026. Sé que quedé en deuda en 2024, eso está claro. Cuando me tocó jugar no lo hice de la mejor manera, entraba y no estaba a la altura del partido. No estaba enfocado al 100 X 100, estaba enojado conmigo mismo porque no jugaba. Pero ahora me voy a hacer sentir y quiero ser importante para Racing”, Finalizó. (TN)