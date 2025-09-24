Olimpo visita a Rafaela por la clasificación: un poco más tarde y con árbitro confirmado

Olimpo conoció esta tarde el horario y el árbitro para la revancha ante Atlético Rafaela, tras la confirmación hecha esta tarde por el Conejo Federal.

Según lo informado, el partido de vuelta de los cuartos de final se jugará el domingo a las 17.30 y será dirigido por José Sandoval.

Luego del empate sin goles en el Roberto Carminatti, el aurinegro está obligado a ganar en el "Nuevo Monumental" de la ciudad santafesina para avanzar de fase.

El que logre avanzar de esta fase irá ante el que se imponga en el duelo entre Deportivo Rincón y Sportivo Belgrano de San Francisco.

Tras el triunfo 2 a 1 de los neuquinos como local, la revancha se jugará en Córdoba el domingo a las 15.30 con el arbitraje de Guillermo González.

Además, tras ganar 1 a 0 como visitante, Ciudad Bolívar recibirá a San Martín de Formosa. El juego se disputará a las 16 con Marcos Liuzzi como juez principal.

Mientras que Argentino de Monte Maíz, que también ganó 1 a 0 fuera de casa, esperará por Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Arrancará a las 15.30 y dirigirá Maximiliano Manduca.