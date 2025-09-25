Olimpo va a Rafaela: la estadística que los favorece y la sanción para la gente de la "Crema"

Olimpo visitará el domingo a Atlético Rafaela, desde las 17.30, por la revancha de los cuartos de final del Torneo Federal A.

Tras el 0 a 0 en el Roberto Carminatti, el aurinegro se presentará en el Nuevo Monumental con la obligación de ganar para avanzar a semifinales (dirigirá José Sandoval).

Apoyándose en lo numérico estrictamente, el equipo de nuestra ciudad tiene una estadística a su favor pensando en el partido de vuelta.

Es que el equipo de Mauricio Giganti es el elenco que mejor le fue jugando como visitante en todo el certamen y teniendo en cuenta todos los equipos que formaron parte.

Lo curioso, en este caso, es que visitará a un equipo que está invicto de local y no pierde en su cancha desde agosto del año pasado cuando estaba en la Primera Nacional.

Siendo, además, uno de los mejores en este rubro en la actual temporada.

¿Qué estadística prevalecerá?

*Un huésped no deseado

Olimpo atraviesa un gran presente lejos de casa, siendo el equipo más efectivo como visitante en la actual temporada del Federal A.

Hasta el momento, el aurinegro sumó 21 puntos en la ruta, con 6 triunfos y tres empates. Además de las 4 derrotas. Obteniendo así el 53,8% de los puntos que disputó.

En esos 9 partidos como visitante marcó 9 goles y recibió 8.

El dato que se repite, además, es que en los 6 éxitos fuera del Carminatti fueron por el mismo marcador: 1-0. Ante Brown de Madryn, Círculo Deportivo, Kimberley dos veces, Germinal y Cipolletti.

*Un Monumental invicto

Atlético Rafaela está invicto en su cancha y es uno de los equipos con mejor registro en esta condición en todo el torneo.

La Crema acumula 10 triunfos y 2 empates en la actual temporada, lo que le da un porcentaje de 88.8% de efectividad.

A lo largo de la temporada, además, marcó 19 goles y recibió 5 tantos y nunca le marcaron más de uno en un partido.

La victoria más abultada, en tanto, fue ante Crucero del Norte por 3 a 0.

Los otros triunfos los registró contra Juventud Antoniana (1 a 0), Sarmiento de Resistencia (2 a 1), Boca Unidos (2 a 0), Sarmiento de La Banda (2 a 1), Sol de América (1 a 0), Gimnasia de Chivilcoy (2 a 1), Sportivo Belgrano (2 a 0), Independiente de Chivilcoy (1 a 0) y el clásico ante 9 de Julio de Rafaela (2 a 1).

Mientras que las igualdades fueron ante San Martín de Formosa (1 a 1) y contra Mitre de Santiago del Estero (0 a 0) y las registró de manera consecutiva.

De hecho, su última derrota en el Monumental fue el 30 de agosto de 2024 ante Chaco For Ever, por 1 a 0, por la Primera Nacional.

*Menos color

Para el partido del domingo, la gente de Atlético Rafaela no podrá ingresar banderas de ningún tamaño, instrumentos musicales ni elementos de percusión.

La sanción se dio luego de que en el clásico contra 9 de Julio una elemento de pirotecnia explotara en la popular, mientras el humo invadía el campo de juego.