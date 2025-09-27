Valentín Perrone consiguió el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

El piloto argentino Valentín Perrone (KTM), sigue con su proceso de consolidación en Moto 3 y consiguió un gran resultado al terminar segundo en la clasificación para el Gran Premio de Japón.

Perrone redondeó un tiempo de 1:55,064 en el circuito de Motegi y quedó a solo 238 milésimas del ganador de la sesión, que fue el español y líder del campeonato José Antonio Rueda (KTM).

Este buen resultado le permite a Perrone seguir consolidándose como uno de los mejores de la categoría, ya que el argentino venía de ganar dos de las últimas cuatro clasificaciones.

El “Coyote”, que sumó puntos en sus últimas 13 carreras, actualmente se encuentra octavo en el campeonato, aunque podría terminar la fecha en la séptima posición.

Perrone también va en busca de su primer triunfo en Moto 3, ya que este año se subió al podio en dos ocasiones, al terminar tercero en el GP de Países Bajos y segundo en el de Hungría, donde perdió en una definición literalmente milimétrica ante el español Máximo Quiles (KTM).

El otro argentino que disputará este Gran Premio de Japón en Moto 3 será Marco Morelli, quien está dando sus primeros pasos en la categoría y comenzará desde la decimosexta colocación.

La carrera del GP de Japón de Moto 3 será este sábado a las 23 (hora de nuestro país).

MotoGP: a la madrugada

El piloto español Marc Márquez (Ducati) terminó segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Japón y quedó a un paso de conseguir su séptimo título de MotoGP.

Márquez comenzó en la tercera posición, pero rápidamente cayó al cuarto lugar. Sin embargo, el español no tuvo mayores complicaciones para superar a Joan Mir (Honda) y a Pedro Acosta (KTM), para luego regular y quedar cómodo en el segundo puesto.

El triunfo en la carrera sprint quedó en manos del italiano y dos veces campeón de MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati), mientras que el podio lo completó el español Pedro Acosta.

De cara a la carrera principal del GP de Japón, que será este domingo a las 2 de la madrugada, a Márquez le alcanzará con terminar segundo en caso de que su hermano gane para conseguir su séptimo título de MotoGP y el primero desde el 2019. (NA).