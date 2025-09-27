Clausura liguista: juegan La Armonía-Rosario y Tiro-Pacífico de Cabildo

Debido a la lluvia, sólo dos cotejos se jugarán esta tarde, en el marco de la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que fue reprogramada íntegramente el pasado fin de semana a causa del mal clima que azotó a nuestra ciudad.

En el Promocional, el puntero La Armonía y Rosario Puerto Belgrano saltarán a la cancha 15.30, con arbitraje de Adrián Paniagua.

Por su parte, en el Onofre Pirrone, se medirán Tiro Federal ante Pacífico de Cabildo, con contralor de Carlos Bustamante.

Por su parte, el cotejo entre Comercial y Dublin se pasó para mañana a las 16.

También mañana, en tanto, se medirán Pacífico BB-Sansinena en el Pirola.

En la A

El choque entre Olimpo y Huracán fue reprogramado para el lunes, a las 16, en el Carminatti.

Mañana, en tanto, Sporting recibirá a Bella Vista, sin público visitante.

Mientras que en Bahía, Villa Mitre esperará por San Francisco.

Y el lunes, Liniers será local de Libertad en El Fortín de Maipú y Necochea.

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, 8; 3) Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 7; 6) Olimpo y Liniers, 5; 8) Sporting, 4.

LA ACUMULADA

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

1) Bella Vista, 34; 2) Libertad, 31; 3) Huracán, 28; 4) Liniers, 27; 5) Villa Mitre, 23; 6) Sporting y San Francisco, 21; 8) Olimpo, 19.

*Clausura en la "B"

-Posiciones: 1) La Armonía, 13 puntos; 2) Comercial, 12; 3) Pacífico C, 9; 4) Rosario PB, 7; 5) Tiro Federal 6; 6) Dublin y Sansinena, 4; 8) Pacífico BB, 1.