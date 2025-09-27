Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

16.0°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

16.0°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

16.0°
Liga del Sur.

Clausura liguista: juegan La Armonía-Rosario y Tiro-Pacífico de Cabildo

En los Hermanos Francani y en el Pirrone se iniciará la 6ª fecha, que continuará hasta el martes. Fueron postergados Comercial-Dublin y Olimpo-Huracán.

Fotos: Archivo La Nueva.

Debido a la lluvia, sólo dos cotejos se jugarán esta tarde, en el marco de la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que fue reprogramada íntegramente el pasado fin de semana a causa del mal clima que azotó a nuestra ciudad.

En el Promocional, el puntero La Armonía y Rosario Puerto Belgrano saltarán a la cancha 15.30, con arbitraje de Adrián Paniagua.

Noticias Relacionadas

Por su parte, en el Onofre Pirrone, se medirán Tiro Federal ante Pacífico de Cabildo, con contralor de Carlos Bustamante.

Por su parte, el cotejo entre Comercial y Dublin se pasó para mañana a las 16.

También mañana, en tanto, se medirán Pacífico BB-Sansinena en el Pirola.

En la A

El choque entre Olimpo y Huracán fue reprogramado para el lunes, a las 16, en el Carminatti.

Mañana, en tanto, Sporting recibirá a Bella Vista, sin público visitante.

Mientras que en Bahía, Villa Mitre esperará por San Francisco. 

Y el lunes, Liniers será local de Libertad en El Fortín de Maipú y Necochea.

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, 8; 3) Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 7; 6) Olimpo y Liniers, 5; 8) Sporting, 4.

LA ACUMULADA

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

1) Bella Vista, 34; 2) Libertad, 31; 3) Huracán, 28; 4) Liniers, 27; 5) Villa Mitre, 23; 6) Sporting y San Francisco, 21; 8) Olimpo, 19.

*Clausura en la "B"

-Posiciones: 1) La Armonía, 13 puntos; 2) Comercial, 12; 3) Pacífico C, 9; 4) Rosario PB, 7; 5) Tiro Federal 6; 6) Dublin y Sansinena, 4; 8) Pacífico BB, 1.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE