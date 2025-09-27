Bahía cruza con el local Junín en la semifinal del Provincial U15 femenino

La foto de Bahía para el recuerdo. Foto: ABB.

El seleccionado bahiense femenino U15 que está participando del Provincial en Junín, enfrentará al local, desde las 20, en cancha de San Martín, en una de las semifinales.

Previamente, a las 18, jugarán Chivilcoy-Tres Arroyos.

Bahía le ganó en el jueves en el debut a Tres Arroyos, por 62 a 57, y ayer por la mañana derrotó cómodamente a Necochea, por 82 a 41.

En tanto, Junín venció a La Plata, 57 a 34 y perdió frente a Chivilcoy, 60 a 59, en suplementario (49-49).

Posiciones de la zona Sur: 1º) Bahía (2-0), 2º) Tres Arroyos (1-1) y 3º) Necochea (0-2).

Ubicaciones zona Norte: 1º) Chivilcoy (2-0), 2º) Junín (1-1) y 3º) La Plata (0-2).

El plantel

Jugadora (equipo)

Emma Ortiz (Ateneo)

Ignacia Marini (Bahiense)

Uma Di Yorio (Bahiense)

Camila Gherzi (Bahiense)

Renata Vasconcelo (Bahiense)

Isabela Canutti (Bahiense)

Isabella Massa (Bahiense)

Clara Pisani (Bahiense)

Guadalupe Alarcón (Comercial)

Sofía Schroh (L.N. Alem)

Paloma Fernández (L.N. Alem)

Catalina Maggi (9 de Julio)

Shanti Valdez (Sportivo)

DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Catalina Arena.