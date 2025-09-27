Fútbol Senior: Sansinena quedó como único líder en otra fecha con muchos goles

Se prendió. Bella Vista goleó a Comercial 7 a 1 y trepó en la tabla. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Sansinena se convirtió en el único puntero tras jugarse la 6ª fecha del certamen Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El albirrojo vencó a La Armonía 4 a 1 y aprovechó la paridad de Villa Mitre ante San Francisco 2 a 2 para quedar en la soledad de la cima.

Además, hubo victorias de Pacífico de Cabildo, Bella Vista, Liniers y Pacífico BB.

Resultados:

--Tiro Federal 2 (Sergio Testa y Lisandro Silva), Atlético Monte Hermoso 2 (Facundo Balbuena --2--).

--Pacífico Cdo 3 (Leandro Duelle --2-- y Santiago Martín), Sporting 1 (José Alberto Mosqueira).

--Bella Visa 7 (Víctor Torrero --4--, Fernando Priore, Fernando Lucas y Nicolás Bellito), Comercial 1 (Jonatan Bravo de Laguna).

--Liniers 3 (Julio Acosta y Matías Vázquez --2--), Huracán 0.

--Sansinena 4 (Emiliano Jofré --4--), La Armonía 1 (Agustín Rivero).

--Pacífico BB 2 (Facundo Muller y Cristian Sagripandi), Libertad 1 (Lisandro Beratz).

--San Francisco 2 (Angel Martínez y Juan Ignacio Nielsen), Villa Mitre 2 (Federico Timi --e/c-- y Víctor Palma).

La tabla

Los goleadores