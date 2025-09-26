Cuatro partidos suspendidos en la fecha de Segunda de esta noche

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La copiosa lluvia que está cayendo en la ciudad y Punta Alta, llevó a suspender cuatro de los siete partidos programados, correspondientes a la novena fecha del certamen de Segunda, César "Tito" Loustau.

Se suspendieron Argentino-Independiente (pasó al domingo, a las 20), Pellegrini-Altense (domingo, a las 20), Sportivo-Espora (domingo a las 20.15) y Barracas-Whitense (domingo a las 21).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los que no sufrieron modificaciones y continúan previstos para las 21: Ateneo-El Nacional, Velocidad-Los Andes y Barrio Hospital-La Falda.

En tanto, Comercial-Bahía Basket había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre, debido a que Gustavo Candia, DT del portuario, se encuentra con las U15 de Bahía en el Provincial.

Ateneo-El Nacional

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés⁩ y Marcelo Bressan⁩.

Novedades: los puntaltenses siguen sin Franco Percello (lesionado) y Juan Ignacio Bellozas quien, de volver a jugar, sería para los playoffs.

Antecedente: El Nacional 72, Ateneo 50.

Velocidad-Los Andes

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: en Velocidad retornan Valentín Périga y Santiago Abenel, mientras que Losa no tiene a Alfredo Cortina (motivos personales).

Antecedente: Los Andes 69, Velocidad 84.

Barrio Hospital-La Falda

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou.

Novedades: Barrio Hospital está completo y en La Falda continúa afuera Ignacio Frisón (lesionado).

Antecedente: La Falda 76, Barrio Hospital 101.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Independiente, 29 puntos (13)

2º) Barrio Hospital, 28,5 (14,5)

3º) El Nacional, 28 (14)

4º) Argentino, 27 (12)

4º) Ateneo, 27 (13)

6º) Sportivo, 26,5 (13,5)

7º) Altense, 24,5 (10,5)

8º) Comercial, 23,5 (12,5) (*)

9º) Bahía Basket, 22 (10)

9º) Velocidad, 22 (11)

11º) Pellegrini, 19,5 (9,5)

12º) Espora, 19 (11) (*)

12º) La Falda, 19 (10)

14º) Los Andes, 18 (8)

14º) Whitense, 18 (9)

16º) Barracas, 16,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.