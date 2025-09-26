Segunda: tres victorias locales y cuatro partidos suspendidos en la lluviosa noche

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

En una noche con más suspensiones que partidos disputados, se desarrolló parcialmente la novena fecha del segundo tramo del certamen de ascenso César "Tito" Loustau, que tuvo como vencedores a Barrio Hospital, Ateneo y Velocidad, los tres locales.

Barrio Hospital superó a La Falda, por 98 a 82; Ateneo le ganó a El Nacional, por 72 a 70 y Velocidad derrotó a Los Andes, por 78 a 65.

Sebastián Dutari sale de contra, dejando atrás a Berger y Véliz.

Los partidos que no pudieron disputarse a raíz de la lluvia y ya fueron reprogramados: Argentino-Independiente (pasó al domingo, a las 20), Sportivo-Espora (domingo a las 20.15), Barracas-Whitense (domingo a las 21) y Pellegrini-Altense (sólo jugaron 8 segundos y tras un par de caídas decidieron suspenderlo, pasando al domingo 19 de octubre, a las 20).

En tanto, Comercial-Bahía Basket ya había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre, debido a que Gustavo Candia, DT del portuario, se encuentra con las U15 de Bahía en el Provincial.

Ateneo 72, El Nacional 70

Un doble de Julián Ripoll restando 6 segundos le dio la victoria a Ateneo sobre El Nacional, por 72 a 70, porque el último tiro de Alejo Arias no llegó a destino.

De esta manera, el celeste de Punta Alta ratificó su muy buen andar, sumando la séptima victoria, en este caso con dos bajas relevantes, como Juan Ignacio Bellozas y Franco Percello.

Ripoll fue la figura, con 19 puntos (5-10 en dobles y 9-16 en libres), más 11 rebotes.

Julián Ripoll fue decisivo para Ateneo.

En tanto, Matías Leiva aportó 14 unidades (4-9 en triples y 2-2 en libres), además de 3 recuperos y 2 asistencias, y Daniel Ezcurra sumó 12 unidades y 11 rebotes.

En El Nacional, Manuel Echarri completó 23 puntos (9-15 en dobles y 5-12 en libres, más 11 rebotes.

Nahuel Dulsan, por su parte, aportó 16 unidades (2-3 en triples, 3-5 en dobles y 4-6 en libres), más 7 rebotes.

Ateneo (72): M. Leiva (14), J. Ripoll (19), N. Ilacqua (1), N. Bejarano (5), D. Ezcurra (12), fi; L. Gómez (14), H. Martínez, T. Pozzi, M. Casco (7) e I. Costa. DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (70): J.C. Dauphin (2), F. Dulsan (10), N. Dulsan (16), M. Echarri (23), L. Ruiz, fi; S. Hamze (7), A. Arias (10), S. Ferrari (2), J. Margiotta y M. Cruglak. DT: Ramiro Riviere.

Cuartos: Ateneo, 19-15; 37-27 y 50-47.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés⁩ y Marcelo Bressan⁩.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Velocidad 78, Los Andes 65

Cuarta victoria consecutiva de Velocidad, su mejor racha de la temporada, tras vencer como local a Los Andes, por 78 a 65.

Pedro Pérez Pavón tuvo una gran noche.

En el azulgrana, Pedro Pérez Pavón aportó 30 puntos (4-7 en triples, 4-13 en dobles y 10-13 en libres), más 12 rebotes. En tanto, Agustín Icasto colaboró con 25 puntos (3-7 en t3, 7-12 en t2 y 2-3 en t1), más 5 rebotes.

Giannino señala el triple; Icasto (15), Asensi (8) y el asistente Munafó son testigos.

En el equipo puntaltense, el estadounidense James Danzey jugó su mejor partido: 26 puntos (0-2 en t3, 8-15 en t2 y 10-13 en t1), más 14 rebotes y 3 asistencias.

Velocidad (78): S. Dutari (8), G. Berdini (6), F. Cassano (2), P. Pérez Pavón (30), A. Icasto (25), fi; F. Berdini, M. Montes (3), V. Périga (2), P. Pollio (2), S. Abenel y T. Ascheri. DT: Alan Rava.

Los Andes (65): F. Líbero (8), T. Berthe, T. Carvalhosa (4), M. Véliz (10), J. Danzey (26), fi; G. Martínez (2), M. Gómez (12), M. Berger (3) y F. Asensi. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Velocidad, 21-17; 39-31 y 55-48.

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Barrio Hospital 98, La Falda 82

Barrio Hospital sumó el quinto triunfo en fila, tras superar a La Falda, como local, por 98 a 82.

En el tricolor tuvo a varios jugadores con puntos altos.

Lucho Fortelli marcó la diferencia.

Por caso, Luciano Fortelli convirtió 30 puntos, con ¡8 de 12 en triples!, más 1-5 en dobles y 4-4 en libres; Tomás BussettI cerró con 12 unidades (3-3 en t2 y 6-6 en t1), 9 asistencias y 5 rebotes; José Luis Martínez aportó 21 puntos (8-13 en dobles y 5-6 en libres), más 7 rebotes y Esteban Benedetti sumó 14 puntos y 9 rebotes.

En la visita, sobresalió Benjamín Minucci, con 25 puntos (3-7 en triples, 5-11 en triples y 6-9 en libres), y 7 recobres. Mientras que Nicolás Cornago colaboró con 20 puntos, 5 asistencias y 5 recobres.

Barrio Hospital (98): L. Fortelli (30), E. Benedetti (14), S. Branciforte (2), J.L. Martínez (21), T. Galant (7), fi; A. Andreanelli (4), H. Banegas (8),T. Bussetti (12), M. Fernández y B. López. DT: Claudio Queti.

La Falda (82): P. Palacio (10), V. Kleja (14), B. Minnucci (25), N. Cornago (20), J.I. Schiebelbein (6), fi; P. Amigo (3), F. Riccio y A. Rozas Denis (4). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Barrio Hospital, 20-16; 42-34 y 72-59.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 30,5 puntos (14,5)

2º) Independiente, 29 (13) (*)

3º) El Nacional, 29 (14)

4º) Ateneo, 29 (13)

5º) Argentino, 27 (12) (*)

6º) Sportivo, 26,5 (13,5) (*)

7º) Altense, 24,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 24 (11)

9º) Comercial, 23,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 22 (10) (*)

11º) La Falda, 20 (10)

12º) Pellegrini, 19,5 (9,5) (*)

13º) Espora, 19 (11) (**)

14º) Los Andes, 19 (8)

15º) Whitense, 18 (9) (*)

16º) Barracas, 16,5 (8,5) (*)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.