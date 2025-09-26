Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

Básquetbol.

Segunda: tres victorias locales y cuatro partidos suspendidos en la lluviosa noche

Vencieron Barrio Hospital, Ateneo y Velocidad. El domingo continuará la fecha.

James Danzey, rodeado por Pérez Pavón, Gastón Berdini y Agustín Icasto. Fotos: Emilia Maineri y archivo-La Nueva.

En una noche con más suspensiones que partidos disputados, se desarrolló parcialmente la novena fecha del segundo tramo del certamen de ascenso César "Tito" Loustau, que tuvo como vencedores a Barrio Hospital, Ateneo y Velocidad, los tres locales.

Barrio Hospital superó a La Falda, por 98 a 82; Ateneo le ganó a El Nacional, por 72 a 70 y Velocidad derrotó a Los Andes, por 78 a 65.

Sebastián Dutari sale de contra, dejando atrás a Berger y Véliz.

Los partidos que no pudieron disputarse a raíz de la lluvia y ya fueron reprogramados: Argentino-Independiente (pasó al domingo, a las 20), Sportivo-Espora (domingo a las 20.15), Barracas-Whitense (domingo a las 21) y Pellegrini-Altense (sólo jugaron 8 segundos y tras un par de caídas decidieron suspenderlo, pasando al domingo 19 de octubre, a las 20).

En tanto, Comercial-Bahía Basket ya había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre, debido a que Gustavo Candia, DT del portuario, se encuentra con las U15 de Bahía en el Provincial.

 

Ateneo 72, El Nacional 70

Un doble de Julián Ripoll restando 6 segundos le dio la victoria a Ateneo sobre El Nacional, por 72 a 70, porque el último tiro de Alejo Arias no llegó a destino.

De esta manera, el celeste de Punta Alta ratificó su muy buen andar, sumando la séptima victoria, en este caso con dos bajas relevantes, como Juan Ignacio Bellozas y Franco Percello.

Ripoll fue la figura, con 19 puntos (5-10 en dobles y 9-16 en libres), más 11 rebotes.

Julián Ripoll fue decisivo para Ateneo.

En tanto, Matías Leiva aportó 14 unidades (4-9 en triples y 2-2 en libres), además de 3 recuperos y 2 asistencias, y Daniel Ezcurra sumó 12 unidades y 11 rebotes.

En El Nacional, Manuel Echarri completó 23 puntos (9-15 en dobles y 5-12 en libres, más 11 rebotes.

Nahuel Dulsan, por su parte, aportó 16 unidades (2-3 en triples, 3-5 en dobles y 4-6 en libres), más 7 rebotes.

Ateneo (72): M. Leiva (14), J. Ripoll (19), N. Ilacqua (1), N. Bejarano (5), D. Ezcurra (12), fi; L. Gómez (14), H. Martínez, T. Pozzi, M. Casco (7) e I. Costa. DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (70): J.C. Dauphin (2), F. Dulsan (10), N. Dulsan (16), M. Echarri (23), L. Ruiz, fi; S. Hamze (7), A. Arias (10), S. Ferrari (2), J. Margiotta y M. Cruglak. DT: Ramiro Riviere.

Cuartos: Ateneo, 19-15; 37-27 y 50-47.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés⁩ y Marcelo Bressan⁩.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

 

Velocidad 78, Los Andes 65

Cuarta victoria consecutiva de Velocidad, su mejor racha de la temporada, tras vencer como local a Los Andes, por 78 a 65.

Pedro Pérez Pavón tuvo una gran noche.

En el azulgrana, Pedro Pérez Pavón aportó 30 puntos (4-7 en triples, 4-13 en dobles y 10-13 en libres), más 12 rebotes. En tanto, Agustín Icasto colaboró con 25 puntos (3-7 en t3, 7-12 en t2 y 2-3 en t1), más 5 rebotes.

Giannino señala el triple; Icasto (15), Asensi (8) y el asistente Munafó son testigos.

En el equipo puntaltense, el estadounidense James Danzey jugó su mejor partido: 26 puntos (0-2 en t3, 8-15 en t2 y 10-13 en t1), más 14 rebotes y 3 asistencias.

Velocidad (78): S. Dutari (8), G. Berdini (6), F. Cassano (2), P. Pérez Pavón (30), A. Icasto (25), fi; F. Berdini, M. Montes (3), V. Périga (2), P. Pollio (2), S. Abenel y T. Ascheri. DT: Alan Rava.

Los Andes (65): F. Líbero (8), T. Berthe, T. Carvalhosa (4), M. Véliz (10), J. Danzey (26), fi; G. Martínez (2), M. Gómez (12), M. Berger (3) y F. Asensi. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Velocidad, 21-17; 39-31 y 55-48.

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

 

Barrio Hospital 98, La Falda 82

Barrio Hospital sumó el quinto triunfo en fila, tras superar a La Falda, como local, por 98 a 82.

En el tricolor tuvo a varios jugadores con puntos altos.

Lucho Fortelli marcó la diferencia.

Por caso, Luciano Fortelli convirtió 30 puntos, con ¡8 de 12 en triples!, más 1-5 en dobles y 4-4 en libres; Tomás BussettI cerró con 12 unidades (3-3 en t2 y 6-6 en t1), 9 asistencias y 5 rebotes; José Luis Martínez aportó 21 puntos (8-13 en dobles y 5-6 en libres), más 7 rebotes y Esteban Benedetti sumó 14 puntos y 9 rebotes.

En la visita, sobresalió Benjamín Minucci, con 25 puntos (3-7 en triples, 5-11 en triples y 6-9 en libres), y 7 recobres. Mientras que Nicolás Cornago colaboró con 20 puntos, 5 asistencias y 5 recobres.

Barrio Hospital (98): L. Fortelli (30), E. Benedetti (14), S. Branciforte (2), J.L. Martínez (21), T. Galant (7), fi; A. Andreanelli (4), H. Banegas (8),T. Bussetti (12), M. Fernández y B. López. DT: Claudio Queti.

La Falda (82): P. Palacio (10), V. Kleja (14), B. Minnucci (25), N. Cornago (20), J.I. Schiebelbein (6), fi; P. Amigo (3), F. Riccio y A. Rozas Denis (4). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Barrio Hospital, 20-16; 42-34 y 72-59.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

 

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 30,5 puntos (14,5)

2º) Independiente, 29 (13) (*)

3º) El Nacional, 29 (14)

4º) Ateneo, 29 (13)

5º) Argentino, 27 (12) (*)

6º) Sportivo, 26,5 (13,5) (*)

7º) Altense, 24,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 24 (11)

9º) Comercial, 23,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 22 (10) (*)

11º) La Falda, 20 (10)

12º) Pellegrini, 19,5 (9,5) (*)

13º) Espora, 19 (11) (**)

14º) Los Andes, 19 (8) 

15º) Whitense, 18 (9) (*)

16º) Barracas, 16,5 (8,5) (*)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.

