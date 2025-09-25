Los servicios públicos aumentaron tres veces más que la inflación en menos de dos años

A pesar de haber bajado 7,7% mensual frente a agosto, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó tres veces más que la inflación en menos de dos años, desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, según indicó el reporte mensual elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la canasta que contempla las necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar se incrementó un 526%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) lo hizo en 164%.

A su vez, en lo que va del año la canasta acumula un aumento del 24% mientras que la inflación acumulada es del 21%.

El informe señala que durante el presente mes de septiembre, un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $173.625 para cubrir sus necesidades de servicios públicos.

En la desagregación por servicio, el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte, al aumentar 33% con respecto a septiembre del año anterior, pasando de $56.228 a $74.692.

El agua hizo lo mismo en un 23%, y la factura pasó de $24.762 a $30.466. El gasto en energía eléctrica se incrementó un 18% ($28.544 a $33.703) mientras que el gas natural subió 23% ($28.342 a $34.765).

El gasto en transporte aportó 13 puntos porcentuales (p.p.) de los 26 totales del incremento interanual, mientras que el gasto en energía eléctrica y agua aportaron 4 p.p. cada uno y el gas los 5 p.p. restantes.

El informé detalló que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que “cubren el 50% de los costos, en promedio, y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 50% restante”, aunque explicó que esa cobertura “es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.

A su vez, el reporte mensual precisó el peso de las tarifas sobre los sueldos, afirmando que la canasta de servicios representa el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.564.013), “o bien, con un salario alcanza para comprar 9 canastas de servicios públicos (vs 7,8 en septiembre de 2024)”, señaló el informe.

Por último, especificó que el gasto en transporte representa el 43% del gasto y es “el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre el salario”. (Fuente: NA).