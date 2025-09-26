Harina: Villa Mitre local y nacional, el cruce de mensajes, la foto contra Boca y lo que transmite Sepo Ginóbili

Federico Harina fue una de las figuras en la victoria de Villa Mitre frente a Napostá, por el torneo local de Primera, mientras, paralelamente, se prepara de cara a la Liga Argentina, tras su experiencia en la Liga Nacional.

"Nos costó imponer nuestro juego. Son un poco mentirosos los 20 puntos de diferencia", admitió en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Dijo que con el entrenador rival, su hermano Fabricio Piccinini, durante la semana tuvieron chicanas.

"El miércoles me mandó un mensaje para preguntarme si jugábamos todos, 'decíme así les avisamos a las familias y no van al pedo (sic)', me pidió, jejeje", contó Fede.

"Ahora se está enterando que le mentí, jeje", agregó.

"Él me conoce, pero yo también a él. Entonces, sabía que iba a soltar bastante a Alejo Blanco, con quien hablé bastante y le dije que, de ser necesario, tirara diez triples, porque es un chico que tiene una muy buena mano, y muchas veces, al ser joven y entrar con muchos mayores, le cuesta tomar tantas decisiones", señaló.

En su perfil de WhatsApp aún tiene una foto jugando por La Unión de Formosa.

"Lo tengo que actualizar, pero la dejé porque están los bosteros de fondo, estoy festejando contra Boca y me cuesta sacarla", contó, con una sonrisa.

Y al momento de argumentar los motivos que lo llevaron a decidir el regreso a Bahía dijo: "El lugar donde más feliz soy es acá, con mi familia, mis amigos, en Villa Mitre; también tengo mi trabajo y ya no tengo 20 años, por lo que hay que establecerse...".

Respecto de esta participación en el torneo local, Harina reconoció que le permite transitar con más calma la espera hasta el inicio de la Liga Argentina.

"Más allá que me viene bien para ponerme a tono, me ayuda para bajar la ansiedad que me genera volver a jugar en Villa Mitre, al que siento mi club", apuntó.

La combinación de las dos competencias necesita de una mejor administración de los tiempos y las cargas.

"En la semana entrenamos con Sepo (Ginóbili) y después vamos al partido prácticamente sin ver los sistemas. Supongo que la parte más difícil es para Emi (Menéndez, el DT del torneo local)", opinó.

"Hoy por hoy -agregó- vamos paso a paso, viendo cómo responde el físico de cada uno, y después supongo que será una cuestión de tiempos, cuando se conozca el fixture de la Liga Argentina. Me encantaría poder jugar las finales del torneo local si es que llegamos, pero lo primordial, para mí, será la Liga Argentina".

Respecto de la conformación del plantel de la Liga, Fede dijo que se están conociendo y hay un gran grupo humano, destacando la figura del entrenador.

"Si bien a Sepo lo conozco desde hace poquito, no hace falta darse cuenta que es un hombre que sabe de esto, que ha jugado y ganado mucho, entonces es un placer escucharlo en cada práctica", resaltó.

Y lo definió: "Tiene carácter y sabiduría; dice las cosas de frente y no anda con muchas vueltas. Va a imponer su impronta rápido".

Mirá el video completo: