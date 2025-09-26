El dólar oficial anotó su mayor caída semanal tras aluvión de oferta del agro y salvataje de EEUU

El dólar oficial cerró apenas sobre los 1.330 pesos, niveles mínimos del mes, y anotó su mayor caída semanal desde la asunción de Javier Milei, como consecuencia de mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días.

Por otra parte, los financieros subieron fuerte tras los anuncios de las nuevas restricciones por parte del Banco Central (BCRA).

En Bahía Blanca el dolar oficial cerró a 1378,70 pesos para la venta y 1319,75 para la compra, con una variación del 1,44% (spread: 59,14 pesos).

El dolar blue, en Bahía, cotizó a 1.455 pesos para la venta y 1.428 pesos para la compra, con una variación de 2.11% (spread: 27 pesos).

El riego país, en tanto, se sitúa en 1083 puntos.

En la city porteña, el dólar mayorista cayó 9,6% en la semana y cerró a $1.334, su nivel más bajo desde fines de agosto, pero los dólares financieros treparon con fuerza: el MEP subió 2,4% a $1.412,99, mientras que el CCL lo hizo un 2,6% a $1.440,50.

La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en un 5,6% y 7,9%, respectivamente. A su vez, el dólar blue trepó $5 a $1.415 para la venta, en las cuevas de la city.

Por otro lado, el dólar minorista cerró a $1.315,97 para la compra y a $1.364,73 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete lo hizo a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista, más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó a $1.755.

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas de hasta el 1,6%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.334, y que en diciembre llegará hasta los $1.517, lo que supera el techo de la banda.

Tesoro: se compraron divisas

La situación del cupo completo comenzó a ser aprovechada por el Tesoro, dado que se vio reflejado en la variación de las reservas brutas internacionales del BCRA, que crecieron el pasado jueves u$s317 millones.

Asimismo, este viernes las reservas treparon en u$s1.889 millones a u$s41.238, luego de que el Tesoro retomara compras por cerca de u$s1.340 millones.

Así las reservas brutas crecen unos u$s1.272 millones en lo que va del mes, y unos u$s11.631 millones en lo que va del año.