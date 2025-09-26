La mejor atajada del "Pato" Fillol: a los 77 años, generando admiración entre los fanáticos

Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo en 1978 y leyenda del fútbol argentino en el puesto de arquero, anunció una sorprendente decisión a sus 75 años: va a terminar el colegio secundario.

La grandeza del "Pato" no sólo se ciñe a lo futbolístico, también a lo humano con un gesto inspirador que lleva un claro mensaje: nunca es tarde.

El exarquero de River y la Selección argentina comunicó esa idea con una publicación en sus redes sociales y despertó la admiración de sus fanáticos, que lo felicitaron y alentaron para saldar esa cuenta pendiente.

Fillol se inscribió para terminar la escuela secundaria (Foto: X@ubaldofillol).

Interrumpió sus estudios para darle curso a su carrera de futbolista, tentado por sus brillantes condiciones en el arco. Corrían los años ‘60 cuando dejó su San Miguel del Monte natal para incoporarse a las inferiores de Quilmes, el club que lo vio debutar en primera división.

Desde entonces, inició una trayectoria fantástica como jugador del Cervecero, Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético de Madrid y la Selección argentina, con la que alcanzó la gloria máxima cuando se convirtió campeón del Mundial 1987.

Al margen de sus títulos, el Pato mostró cualidades notables que lo consolidaron como un referente histórico del arco, al punto de ganarse la consideración como uno de las figuras más importantes de la historia del fútbol en su puesto.

“Voy a dar todo para terminar”

Fillol contó que ya se compró una computadora para poder iniciar sus estudios a distancia y cumplir el objetivo. “Siendo muy pequeño lo abandoné y me sentía culpable. Yo no culpe nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie. Era una cosa inconclusa que yo la había dejado de lado”, asumió.

“Voy a poner la vida como la puse siendo profesional en el fútbol. Voy a dar todo para poder terminar las 28 materias”, prometió.