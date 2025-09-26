Racing sueña con repatriar a De Paul para la semi de la Libertadores: “Tiene las puertas abiertas”

Luego de vencer a Vélez, Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas va en busca del sueño de volver a ser campeón de América y en las últimas horas se desató un gran revuelo entre los hinchas por la posibilidad de incorporar a Rodrigo De Paul como refuerzo para jugar estas instancias definitorias.

En una entrevista en ESPN, Diego Milito habló sobre esta chance, pero solamente se limitó al deseo como hincha y presidente del club.

Por el momento, no hay negociaciones, ni charlas, ni sondeos para cumplir con esta posibilidad. Sin embargo, los fanáticos no dejan de ilusionarse.

“Rodrigo y Lautaro (Martínez) son chicos que tienen las puertas abiertas, lo saben. Tengo una excelente relación con los dos, los quiero mucho. Son momentos”, fue la frase de Milito que desató muchas teorías entre los hinchas.

En las redes sociales, los fanáticos comenzaron una campaña para poder convencer a De Paul teniendo en cuenta que ya existen antecedentes de este tipo.

¿Qué dice la Conmebol sobre incorporar jugadores en instancias finales?

Desde lo reglamentario, la Conmebol habilita hasta tres sustituciones de jugadores en la lista de buena fe para las semifinales y la Academia debe mandar nuevamente la lista definitiva.

El ejemplo que pusieron muchos hinchas en redes es el del Flaco Schiavi, que fue cedido a préstamo desde Newell’s a Estudiantes para disputar la Copa Libertadores 2009.

Sin embargo, la ilusión fue descartada rápidamente: la única posibilidad de sumar un refuerzo a la lista con el mercado de pases cerrado es que un futbolista del plantel sufra una lesión, enfermedad o suspensión que le impida jugar por un mínimo de cuatro meses de manera oficial.

“Cada club tiene derecho a tener contratado el número de futbolistas profesionales que desee, sin limitación. Si por enfermedad, lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro (4) meses, el club podrá contratar a otro en su reemplazo, sin dejar de cumplir por ello con las obligaciones contraídas con aquel”, dice la Conmebol en su artículo 10.

Las sustituciones en la lista de buena fe pueden ser por jugadores que estén dentro del plantel y no hayan podido ser incluidos hasta esta etapa.

De esta manera, a pesar de la ilusión y la campaña de redes, Racing no podrá contratar nuevos futbolistas para las semifinales de la Copa Libertadores, en condiciones habituales. (TN).