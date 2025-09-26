Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

15.5°

La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en Bahía Blanca

Las previsiones de Satelmet anticipan un clima frío con estados nubosos variables.

Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 27 de septiembre una jornada con temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con estados nubosos variables. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la tarde el tiempo será fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del sector Sur. El índice de radiación ultravioleta es normal y la visibilidad será buena.

La temperatura máxima alcanzará los 17 grados centígrados.

La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.

