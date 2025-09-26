Los Pumas van por un triunfo histórico ante Sudáfrica para seguir dando pelea en el Rugby Championship

Los Pumas visitarán este sábado a Sudáfrica, en busca de un histórico triunfo que les permita seguir dando pelea en la actual edición Rugby Championship.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, está programado para las 12.10 (hora de nuestro país) y se llevará a cabo en el Estadio Kings Park de la ciudad de Durban, que tiene capacidad para 52 mil espectadores.

Será arbitrado por Angus Gardner (Australia), quien contará con la colaboración de los jueces de touch Pierre Brousset (Francia) y Angus Mabey (Nueva Zelanda. Televisarán ESPN y Disney+.

El entrenador argentino Felipe Contepomi dispuso tres cambios entre los forwards respecto al XV que venció a los Wallabies hace dos semanas en Sidney: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan González.

Además, entre los suplentes se reincorpora el apertura Tomás Albornoz, tras recuperarse de una luxación del quinto dedo de su mano izquierda.

Sudáfrica sufrió la inesperada baja del pilar izquierdo Ox Nche, quien será reemplazado desde el arranque por Boan Verten.

Expectativas

Los Pumas están teniendo una muy buena actuación en este torneo, ya que en la segunda fecha le ganaron por primera vez en su historia como locales a Nueva Zelanda, mientras que en su último encuentro vencieron como visitantes a Australia 28-26. De todas maneras, el saldo es de igual cantidad de derrotas, porque también perdieron en una ocasión ante cada una de estas selecciones mencionadas previamente, en un torneo irregular para la mayoría.

Sudáfrica, por su parte, es el actual bicampeón del mundo y del Rugby Championship 2024, por lo que es la gran potencia de este deporte en la actualidad. Pese a esto, el combinado africano no tuvo un buen arranque en esta edición del Rugby Championship, ya que ganó dos partidos y perdió la misma cantidad.

Posiciones

En lo que respecta a la tabla de posiciones, está todo muy parejo. Al punto que Argentina marcha cuarto y último con 9 puntos (-13 en la diferencia de puntos), a 2 del líder Australia (10).

De ahí la ilusión albiceleste por la posibilidad de obtener dos triunfos frente a los Springboks, que les permitan ganar este torneo por primera vez en su historia.

Sudáfrica se ubica 3º (+18), con solo una unidad más que el combinado albiceleste, mientas que en el 3º lugar está Nueva Zelanda (-15).

Contra la lógica

Más allá del presente deportivo, el desafío de este sábado no será nada fácil para Los Pumas, ya que desde que se empezó a disputar el Rugby Championship en el 2012 le pudieron ganar en solo una ocasión como visitante a los Springboks (37-25 en la edición de 2015).

Queda por delante, también, el encuentro revancha entre argentinos y sudafricanos previsto para el próximo sábado 4 de octubre en Londres a las 10.

De madrugada

El otro partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship será este sábado a las 2.05, cuando Nueva Zelanda reciba a Australia en el Eden Park de la ciudad de Auckland.

Dirige el árbitro Andrea Piardi (Italia) y va por ESPN.

Las formaciones

Así se presentarán los equipos a la quinta y penúltima fecha:

Sudáfrica: 1. Boan Venter, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit; 4. Eben Etzebeth y 5. Ruan Nortje; 6. Siya Kolisi (capitán), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese; 9. Cobus Reinach y 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe; 15 Damian Willemse. Entrenador, Rassie Erasmus.

Suplentes: 16. Marco van Staden, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Morne van den Berg, 22 Manie Libbok, 23 Andre Esterhuizen.

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador, Felipe Contepomi.

El recambio será con 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Guido Petti, 20. Pedro Rubiolo 21. Juan Martín González, 22. Simón Benítez Cruz y 23. Tomás Albornoz.

Para el partido que abrirá la quinta fecha en la madrugada del sábado, estos serán los equipos:

Nueva Zelanda: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Tyrel Lomax; 4. Fabian Holland y 5. Tupou Vaa’i; 6. Simon Parker, 7. Ardie Savea (capitán), 8. Wallace Sititi; 9. Cam Roigard y 10. Beauden Barrett; 11. Caleb Clarke, 12. Jordie Barrett, 13. Billy Proctor, 14. Leroy Carter; 15. Will Jordan. Entrenador, Scott Robertson.

Suplentes: 16. Samisoni Taukei’aho, 17. Tamaiti Williams, 18. Fletcher Newell, 19. Patrick Tuipulotu, 20. Peter Lakai, 21. Cortez Ratima, 22. Quinn Tupaea, 23. Damian McKenzie.

Australia: 1 James Slipper, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou; 4. Nick Frost y 5. Lukhan Salakaia-Loto; 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8 Harry Wilson (capitán); 9. Tate McDermott y 10. James O’Connor, 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Harry Potter, 15. Max Jorgensen. Entrenador, Joe Schmidt.

Suplentes: 16. Brandon Paenga-Amosa, 17. Angus Bell, 18. Allan Alaalatoa, 19. Jeremy Williams, 20. Carlo Tizzano, 21. Ryan Lonergan, 22. Tane Edmed y 23. Filipo Daugunu.