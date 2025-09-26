Se confirmaron los dos amistosos que la Selección argentina va a jugar antes del Mundial 2026

En la antesala a la gira por Estados Unidos que realizará la Selección argentina en el mes de octubre, se anunciaron los amistosos que el conjunto nacional disputará en las semanas previas al inicio del Mundial 2026.

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, reveló parte de la agenda de compromisos que tendrá el equipo de Lionel Scaloni con el objetivo de prepararse para la cita mundialista.

“Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”, afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A su vez expresó que el duelo ante la Tri será uno de los más esperados, debido al nivel de competitividad que tienen ambos.

“Va a ser una gran medida porque sin dudas siempre son buenos partidos. Será a 15 días del comienzo de la competencia, a modo de preparación final”, señaló.

El último antecedente entre Argentina y México es, nada más ni nada menos, que aquel recordado partido por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, la Albiceleste dejó atrás la derrota en el debut ante Arabia Saudita y venció 2-0 al conjunto dirigido, en aquel entonces, por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Por otra parte, el máximo dirigente del fútbol argentino, mencionó que resta definirse lo que pasará con la Finalíssima adeudada ante España.

“Estamos a la espera de cuál es la decisión para marzo, de jugar o no la Finalíssima. Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más", señaló.

Y concluyó: “España es una de las selecciones más competitivas del mundo, sin dudas está entre las cuatro mejores”. (TN).