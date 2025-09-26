La policía intenta localizar a un hombre de General Cerri que se perdió hace 15 días

Un protocolo de búsqueda para localizar a Ariel Alejandro Goñi Alejandro Ariel, de 43 años, quien se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente quince días, inició la Subcomisaría de General Daniel Cerri.

La hija de Goñi recibió un mensaje de audio -whatsapp- donde mencionaba que se había ido a Bariloche y que regresaría en un par de días. Sin embargo, la empresa Via Bariloche informó que Goñi no habría viajado al sur.

Al momento de la desaparición llevaba consigo su DNI y dinero en efectivo y, según se informó, padece problemas de salud (psiquiátricos).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mide 1,70 metros, es delgado, tiene ojos celestes, cabello negro corto y un piercing en la ceja izquierda. Además lleva tatuado el nombre de su hija en chino en el pecho y un tigre en la espalda.

Se inició el protocolo de búsqueda y se solicita la colaboración de la DDI. La UFIJ N° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca interviene en el caso.