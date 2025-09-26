Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Alianza Somos BA van al Concejo Deliberante

La Junta Electoral dio a conocer hoy el escrutinio definitivo de las elecciones del domingo 7 de septiembre.

En el caso de Bahía Blanca se confirmó que habrá 6 bancas para La Libertad Avanza, 4 para Fuerza Patria y 2 para Alianza Somos Buenos Aires.

De esta manera LLA obtuvo el 46,52 por ciento de los votos (la cantidad de votos directos), que en el caso de Bahía Blanca son 70.530.

Fuerza Patria obtuvo el 31,19% (47.294 votos) y Alianza Somos Buenos Aires el 9,1% (13.796 votos).

De este modo tendrán un lugar como concejales titulares a partir de diciembre: Franca Grippo, Felipe Horacio Ferrandez, Gisela Melisa Caputo, Fernando Matías Compagnoni, Araceli Valenzuela y Luciano Cagiao, por las fuerzas mileistas.

Por el peronismo asumirán Florencia Molini, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez Márquez y Claudio Alberto Carucci.

Las dos bancas de Alianza Somos Buenos Aires son para el presidente del comité radical Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli.

De este modo a partir del próximo período legislativo la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro tendrá 11 bancas; el oficialismo de Fuerza Patria contará con 9; la unión de la UCR y la Coalición Cívica sumará 3 y Unión y Libertad quedará con una.

Qué pasó en la Sexta Sección

En lo que respecta a la Sexta Sección Electoral, el partido de Milei (LLA) obtuvo el 41,87% de los votos (un total de 152.082), lo que le otorga un total de 5 bancas.

Fuerza Patria, por su parte, obtuvo 4 bancas, con el 34,17% (124.118) y Alianza Somos Buenos Aires se quedó con 2, siendo el porcentaje del 11,31% (41.089 sufragios contabilizados).

Por el partido libertario asumen Oscar Eduardo Liberman, Carla Panelli, Héctor Gay, Mariela Silvina Vitale y Gustavo Javier Coria.

Los representantes de Fuerza Patria son Alejandro Enrique Dichiara, Milagros Maite Alvado, Alejandro Esteban Acerbo y Sofía Bannelli.

Por Alianza Somos Buenos Aires asumirán Andrés José De Leo y Priscila Minnaard.