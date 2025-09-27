Ignacio Torres: "Sabemos que ya no tenemos margen de error"

La Armonía está decidido a sacarse la espina del Apertura. Y tras su primer triunfo del año ante Comercial –su talón de Aquiles-- el velezano se subió a la cima en el Clausura y quiere volver a ser el gran protagonista. Su arquero Ignacio Torres fue un gran baluarte en otro arranque prometedor del conjunto que comanda Rodolfo “Fito” Cuello.

Y el golero necochense –que viene de ser la figura en el éxito ante el portuario-- le contó sus sensaciones a La Nueva. en la previa del cotejo ante Rosario Puerto Belgrano en los Hermanos Francani.

“Sin dudas que el triunfo ante Comercial fue importantísimo. Ellos llegaron con cuatro triunfos en los primeros cuatro partidos y le pudimos ganar en su cancha, donde se hacen muy fuertes.

Es un equipo muy bueno, con jugadores de mucha experiencia y conozco a varios de los chicos. Si perdíamos nos iban a sacar 5 puntos y esa diferencia, por cómo están, hubiese sido difícil remontarla. Pero ganamos de visitante y quedamos arriba”, valoró con respecto al triunfo 1 a 0.

--¿Y por qué están otra vez punteros?

--Creo que por el grupo que conformamos. Nos vamos planteando objetivos a corto plazo. Obviamente, primero querés entrar entre los cuatro, luego quedarte con el 1 y, si bien no nos pudimos quedar con el primer tramo, ahora vamos otra vez por el mismo camino, aunque esperemos que tenga otro final.

“Obviamente, esperábamos cerrar de otra manera el primer tramo, pero estas victorias nos devolvieron la tranquilidad, aunque no podemos pensar más allá el próximo partido. Claro que, a medida que ganás, empezás a sentir que los objetivos están más cerca.

--¿Será un mano a mano con Comercial?

--La verdad que no sé porque en el Apertura nosotros terminamos primeros y Comercial cuarto; y ello se quedaron con el primer torneo. Cualquiera pueda ganar la fase regular, pero los mano a mano son un torneo aparte. Hay equipos que están levantando y no te podés confiar de nada. Incluso, te diría que los partidos que más se nos complicaron fueron ante Pacífico, Dublin y Sansinena, rival al que le tuvimos que revertir el marcador. Por eso digo que no hay un candidato firme. No se puede mirar más allá del próximo partido y en nuestro caso es Rosario.

--Van por el camino más largo.

--Tal cual. La idea nuestra era ganar el Apertura, pero no se dio; tuvimos que cambiar el chip y entender que hay revancha. Renovamos los objetivos, pero sabemos que ya no tenemos margen de error y hay que ganar el Clausura para poder jugar la final del año y conseguir el ascenso directo, que es el objetivo de todos.

--¿Qué te generó la partida de Fidel Tourn?

--¿Qué podemos decir de Fidel? Es un animal. Se nos fueron muchos goles en la Apertura, pero también estamos muy contentos por él, porque se haya ido a Lanús y porque quiere pegar el salto de calidad. Todos queremos que le vaya bien, ya que es un jugador espectacular, un pibe bárbaro y con muchas condiciones. Creo que llegaron jugadores como para poder reemplazarlo como “Disan” (Martín Di Santoro) y el “Tanque” Muzi (Alex), quienes ya se adaptaron muy bien al grupo, lo vienen demostrando dentro de la cancha y, realmente, nos hacían mucha falta. A ellos les está yendo bien; y nosotros tratamos de apoyarlos para que se sientan lo más cómodo posible y puedan rendir al máximo.

--¿Y qué análisis hacés en lo personal hasta acá?

--Sinceramente, me estoy tomando todas las cosas un poco más tranquilo. En el primer semestre no me hicieron muchos goles, pero sentí que no estuve en el nivel que podía estar: creo que podía haber dado un poco más, aunque es cierto que soy muy auto exigente; incluso lo charlaba mucho con “Pandu” (Abraham Panduro, el entrenador de arqueros) y con el cuerpo técnico. Me parece que ahora, en este segundo semestre, estoy levantando un poco el nivel y es lo que más deseo porque se viene la parte linda del año. Empezamos a definir cosas importantes y espero poder estar a la altura y ayudar a mis compañeros.

--¿Con qué competencia te encontraste en este regreso a la Liga del Sur?

--Con un Promocional durísimo. Si bien a principio de año hay algunos equipos que son candidatos, los que no lo son no tienen nada que perder y te hacen partidos bravísimos. A nosotros nos costó mucho ganar con claridad, salvo el partido ante Sansinena como local en el Apertura. Pero en el Clausura fue un rival durísimo, con el que tuvimos que batallar para ganarles. Nadie te regala nada.

Todos sus cotejos en Primera. Jugó 114 en Sporting, 61 en Olimpo (incluyendo los partidos en la 3ª de AFA), 36 en L a Armonía y 19 en Tiro Federal.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.