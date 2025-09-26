Cardenal Cagliero: dieron con el paradero de un hombre ausentado desde el lunes

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones, confirmó que dieron con el paradero de Carlos José Ramírez (34), quien se habría ausentado de su domicilio el lunes 22, en horas de la tarde.

Fue en un trabajo conjunto entre personal de la Estación Comunal Patagones, con el del Puesto de Vigilancia Cardenal Cagliero y personal de la DDI Patagones,

El procedimiento fue también en colaboración con la Comisaria 30° del Barrio Guido, de la ciudad de Viedma, en el marco de la causa por “Presunta desaparición de persona”.

“Tras amplias tareas investigativas y búsqueda del causante, el mismo fue habido en la localidad de Cardenal Cagliero, a unos 20 kilómetros al noreste de Carmen de Patagones, encontrándose en buen estado de salud, junto a sus seis perros que lo acompañaban”, explicaron fuentes policiales.

En principio, añadieron, fue trasladado a la Estación Policía Seguridad Comunal Carmen de Patagones, y luego trasladado a la ciudad de Viedma, por Policía rionegrina.

En dicha causa interviene la Fiscalía en Turno de la ciudad de Viedma. (agencia Patagones)