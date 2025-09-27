Posponen los shows de Los Totora y El Mago y La Nueva, en Pringles

Si bien en un principio todas las actividades estaban previstas para este sábado, finalmente Coronel Pringles celebrará el 143° aniversario de su fundación mañana debido a los pronósticos meteorológicos previstos para este sábado.

Las modificaciones no solo implican un cambio de agenda, sino también de ubicación. El evento que contará con los shows musicales de El Mago y La Nueva, y Los Totora, se hará en la Plaza Juan Pascual Pringles y no en el balneario municipal, como estaba previsto en un primer momento.

Allí, desde las 11.30 de este domingo, todo comenzará con la voz de Leandro Casey para dar lugar al discurso del intendente Lisandro Matzkin y el desfile de instituciones.

Luego, desde las 14, se presentará Juan Carabajal para dar paso media hora más tarde a uno de los shows esperados, El Mago y La Nueva.

Posteriormente, será el turno de las bandas locales Entrevero, La Vino Tinto y la cantante Ayelén Reguera.

Cerrará el evento, aproximadamente a las 19, la agrupación Los Totora.

Además, en la plaza Juan Pascual Pringles habrá stands de feriantes, artesanos, emprendedores, y un patio gastronómico a cargo de los clubes de Coronel Pringles.

“Todo, como siempre, será con entrada libre y gratuita. Esperamos que las familias de Pringles y de la zona, como viene sucediendo en todas estas fiestas, nos vengan a acompañar”, subrayó el jefe comunal Lisandro Matzkin días atrás, durante la presentación del programa de festejos, acompañado por los directores Eugenia Cavallaro (Cultura), Marianela Strazzere (Turismo) y Alcides Merodio (Deportes).

Protocolar

El intendente Lisandro Matzkin encabezó el acto protocolar del 143° Aniversario del distrito de Coronel Pringles, llevado a cabo el último miércoles.

En él, se reconoció a María Luisa Moreno de Fernández como vecina distinguida por su ardua labor social en Cáritas Parroquial ,y como ciudadanos ilustres a los Veteranos de Malvinas Oscar Alberto Lacazette y Julio Miguel Orquín.

También se presentó la Banda Municipal de Música, y la Peña Paihuen realizó una representación de la Leyenda del Pillahuinco.

El acto se llevó adelante en la Plaza central de la ciudad, donde el intendente se dirigió a los presentes.

"Este marco tenemos que repetirlo el domingo e incrementarlo, porque es un día de fiesta y los clubes tienen oportunidad de generar recursos para seguro creciendo" señaló.

Matzkin destacó a las personas e instituciones que trabajan día a día para el crecimiento de sus espacios, que hacen crecer a la ciudad y a Indio Rico.

"No necesitamos a los que critican a Coronel Pringles, a los que no aportan nada, pero sí a los que tratan de hacerlo progresar un poco. Ese tipo de gente es la que necesitamos en nuestro distrito, que le ponen su cuerpo y su tiempo a dedicar a los demás", manifestó. (Agencia Coronel Pringles)