Fútbol.

Lautaro Martínez encaminó el triunfo de Inter como visitante ante Cagliari

El atacante bahiense abrió el marcador en el éxito 2 a 0 de su elenco para llegar a 117 conquistas.

Inter cortó la racha negativa y volvió a la victoria. Y mucho tuvo que ver el bahiense Lautaro Martínez, quien marcó el primer gol del éxito como visitante ante Cagliari por 2 a 0.

El delantero argentino abrió el camino al triunfo a los 9 minutos.

Además, Lautaro llegó a 117 gritos con la camiseta de Inter y es el 5º máximo goleador de la historia.

Pio Esposito cerró la cuenta para el ganador, a falta de 2 minutos.

Inter llegó a 9 unidades y quedó a tres del puntero Nápoli, que mañana jugará ante Milan como visitante.

