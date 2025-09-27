Lautaro Martínez encaminó el triunfo de Inter como visitante ante Cagliari

Inter cortó la racha negativa y volvió a la victoria. Y mucho tuvo que ver el bahiense Lautaro Martínez, quien marcó el primer gol del éxito como visitante ante Cagliari por 2 a 0.

El delantero argentino abrió el camino al triunfo a los 9 minutos.

Además, Lautaro llegó a 117 gritos con la camiseta de Inter y es el 5º máximo goleador de la historia.

Pio Esposito cerró la cuenta para el ganador, a falta de 2 minutos.

Inter llegó a 9 unidades y quedó a tres del puntero Nápoli, que mañana jugará ante Milan como visitante.