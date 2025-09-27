Pampeano B: Argentino ganó de local y mira su futuro hacia la Reválida A-B

Matias d'Empaire (Argentino) la saca del ruck en un avance del equipo bahiense. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Argentino aseguró este sábado su clasificación a la próxima instancia del campeonato Regional Pampeano B de rugby.

Superó como local a Santa Rosa RC por 35 a 15 por la cuarta y penúltima fecha y aseguró un lugar en la reválida A-B, donde se definirán las plazas de las uniones participantes para la edición 2026.

El XV bahiense se mantuvo como líder e invicto a falta de una fecha, en la que le pondrá cierre a su participación con visita a Los Miuras, en Junín, el próximo sábado 11 de octubre.

El otro clasificado es Comercial, que se impuso a Unión del Sur por 20 a 3 en Sierra de los Padres.

La Reválida incluirá, a partir del 25 de octubre según fecha original, también al 7º y 8º del Regional Pampeano A, puestos ocupados hoy por Biguá y Los 50.

Esta tarde en el country el elenco dirigido por Lisandro Flores-Martín Marzullo llegó al try vía Francisco Ramírez Vita, Guido Marconi, Pablo Cerljenko, Tomás Moro y Ramiro Correa, con dos conversiones de Correa y tres de Juan Ferrino Cantarelli.

También hubo truinfos del Chancho en Intermedia ante Santa Rosa RC por 65-12, mientras que previamente la Preintermedia también aseguró éxito de local al superar a Palihue 36-19 por la quinta fecha del campeonato Clausura Desarrollo de la URS.

Este domingo se jugará el partido restante del TRP B entre Pueyrredón y Los Miuras.

Posiciones: 1º) Argentino (4/0), 19; 2º) Comercial (3/1), 15; 3º) Unión del Sur (2/2), 10; 4º) Pueyrredón (1/2), 5; 5º) Los Miuras (1/2), 4 y 6º) Santa Rosa RC (0/4), 1.

Torneo Promoción

Este sábado comenzó la sexta y penúltima fecha del torneo Promoción de la Región Pampeana, que cuenta con clubes de la URS.

Uncas derrotó a Onas por 21-3 de local y pasó a ocupar la punta, relegando a Universitario -tuvo fecha libre- al segundo puesto.

Este domingo El Nacional recibirá a Pico RC en la Quinta, a las 14.30 en Primera (arbitraje de Esteban Bevaqua) y desde las 13 en Intermedia (Domínguez).

Posiciones: 1º) Uncas, 20; 2º) Universitario, 15; 3º) Pico RC y Onas, 5; 5º) El Nacional y Estudiantes O, 4 y 7º) Coronel Suáres RHC, 0.