Allanamientos por la estafa millonaria a una empresa de Pigüé

La policía allanó dos viviendas del conurbano bonaerense por la investigación de una millonaria estafa digital que sufrió el mes pasado una empresa de Pigüé.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia y autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 3, fueron realizados por efectivos del área de Cibercrimen de nuestra ciudad en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Los efectivos registraron domicilios situados en Sócrates al 900 y San Ignacio al 700, en los que secuestraron el teléfono celular de una mujer.

"La denuncia fue radicada el 3 de noviembre pasado por los responsables de la empresa, quienes detectaron una transferencia de 6 millones de pesos a una cuenta determinada, que desconocieron, por lo que se acercaron al banco para realizar las averiguaciones pertinentes", indicaron desde el Ministerio Público.

Agregaron que "las tareas investigativas permitieron llegar hasta una mujer, que sería la titular de la cuenta en la cual se recibió el dinero, con el que luego se adquirieron criptomonedas que fueron enviadas a una billetera electrónica".

Finalmente, señalaron que el aparato incautado "será peritado en busca de elementos de interés para la investigación que se lleva a cabo por defraudación informática".