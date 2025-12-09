F1: un histórico asesor de Red Bull dejó su cargo tras la temporada 2025

Helmut Marko dejó oficialmente su cargo como asesor deportivo de Red Bull Racing y se retirará del automovilismo al finalizar la temporada 2025 de la Fórmula 1, tras 25 años como una de las figuras más influyentes en la estructura interna del equipo.

La salida del austríaco, de 82 años, fue confirmada tras una reunión celebrada en el circuito de Yas Marina Circuit con la cúpula directiva de Red Bull, incluido el CEO deportivo Oliver Mintzlaff.

Marko tenía contrato vigente hasta 2026, pero decidió anticipar su salida luego de una temporada marcada por la pérdida ajustada del campeonato, aunque el neerlandés Max Verstappen estuvo cerca de quedarse con el título.

En el comunicado oficial difundido por el equipo, Marko explicó que el desenlace del Mundial 2025 fue determinante en su decisión: “Perder el campeonato por tan poco me conmovió profundamente y me dejó claro que es el momento adecuado para cerrar este capítulo”, sostuvo.

Desde la conducción de la escudería, Mintzlaff afirmó que su partida “marca el final de una era” y reconoció que su ausencia dejará “un vacío significativo” dentro del proyecto deportivo.

Marko construyó su legado como el principal impulsor del programa de desarrollo de talentos de la marca, y bajo su liderazgo se formaron y debutaron pilotos que luego marcaron época, entre ellos Sebastian Vettel y Max Verstappen.

En su etapa como asesor, Red Bull conquistó ocho campeonatos de pilotos y seis títulos de constructores, lo que consolidó dos ciclos de dominio absoluto en la categoría.

El trabajo de Marko estuvo estrechamente ligado al del ex jefe de equipo Christian Horner, con quien compartió la construcción de la era más exitosa de la escudería.

En los últimos meses, su salida estuvo rodeada de tensiones internas, filtraciones y cuestionamientos por decisiones tomadas sin aval de la cúpula directiva, especialmente vinculadas al programa de jóvenes pilotos.

Pese a ese contexto, Verstappen le dedicó un mensaje público de agradecimiento: “Gracias, Helmut. Juntos logramos todo lo que soñamos. Te estaré eternamente agradecido por haber creído en mí”.