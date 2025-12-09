Como fue a sala repleta, en la cartelera del cine Visual retorna el documental "Yo jugué con Dios"

El documental de Raúl Papalardo dio que hablar en su primera puesta en escena.

El lleno total de las gradas del cine Visual, ubicado en Chiclana 452, motivó una segunda edición de "Yo jugué con Dios", referido a la estadía vacacional que tuvo Diego Maradona en Marisol y a los partidos que jugó el "10" en De la Garma y Tres Arroyos, además del propio balneario, para colaborar con distintas instituciones.

Este miércoles a las 21.30 tendrá lugar la segunda función y la entrada -con un valor de 8 mil pesos- se puede reservar llamando al número 0291-156496897.